Selim descubrió la mentira de Kumru en Pasión Prohibida, ¿y ahora?

Consciente de que su novia le mintió durante todo este tiempo, Selim aprovechó un evento organizado por Ender, al que Kumru asistió, para darle una lección inolvidable. ¿Y ahora, cómo sigue Pasión Prohibida?

Selim descubrió la mentira de Kumru y lugar de hablarlo con ella decidió humillarla públicamente. Modus operandi de todas las novelas turcas, por lo que Pasión Prohibida no iba a ser la excepción. Así, con la historia de amor hecha añicos la gente se pregunta, ¿y ahora?

Con lágrimas en los ojos, Kumru ha compartido su dolorosa verdad. Le ha confesado a Selim que todos los hombres que han pasado por su vida la han utilizado debido a la posición de su padre, algunos con fines de venganza y otros por dinero. Ella se ha sentido traicionada innumerables veces.

Tras el accidente, le mintió, y esa mentira creció hasta volverse incontrolable. Kumru ha explicado que solo deseaba ser querida por quien es y no por su estatus social.

Rota de dolor, Kumru le ha dicho a Selim que le daba miedo decir la verdad y temía su reacción. Además, ha lamentado con todo su corazón que su relación haya terminado.

Selim, muy enfadado, le ha respondido que no puede perdonarla, a pesar de que está enamorado de ella. Las mentiras han sido demasiadas, y ya no puede confiar.

Así, la historia de amor de Kumru y Selim ha llegado a su fin. Ahora, Kumru se ha llevado la peor decepción de su vida. Sin embargo, de esta experiencia, ha aprendido una valiosa lección sobre la importancia de ser sincera con los demás y con ella misma.

Sin embargo, una novedad pondrá nuevamente a la pareja frente a frente, pero eso no te lo vamos a detallar. Para saber qué más va a pasar, vas a tener que ver los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.