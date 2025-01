Selena Gómez rompió en llanto por las medidas de Trump

La artista subió un video llorando por la deportación de “su gente”. La reacción en las redes no tardó en aparecer.

Selena Gómez compartió en sus redes sociales un video en la que se la ve angustiada hasta las lágrimas al ver que Donald Trump, el recientemente asumido presidente de Estados Unidos está realizando vuelos deportanto a los inmigrantes del país del norte.

“Solo quería decir que lo siento mucho, toda mi gente está siendo atacada, los niños… no lo entiendo. Lo siento mucho, ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”, sentenció mientras sollozaba en un video subido a sus historias de Instagram. No obstante, luego lo eliminó, generando preocupación entre sus seguidores.

Momentos más tarde compartió una nueva historia, en la que apuntó contra las críticas y sentenció: “Aparentemente, no está bien mostrar empatía hacia la gente”.

Si bien no menciona explícitamente el tema de las deportaciones masivas, la publicación se produce en un momento en que ya han comenzado las expulsiones de indocumentados del país en aviones militares como parte de operativos contra la inmigración irregular lanzada por Trump tras asumir la presidencia de EE.UU. el pasado lunes.



https://x.com/PopBase/status/1883914666029752803

Cabe señalar que la actriz y una de las protagonistas de la galardonada Emilia Pérez tiene descendencia mexicana por su lado paterno y es oriunda de Grand Prairie, estado de Texas.

En una entrevista con la revista People de 2020, la nominada al GRAMMY señaló que su papá, Ricardo Joel Gómez, nació en Estados Unidos poco después de que sus abuelos cruzaran la frontera desde México en la década de 1970. “Tuve que lidiar un poco con el racismo mientras crecía, especialmente con mi padre”, describió.

Años atrás, también sostuvo con la revista Dazed: “Siempre hablo abiertamente de mis orígenes, de la inmigración y de que mis abuelos tuvieron que cruzar la frontera ilegalmente. De lo contrario, yo no habría nacido. Aprecio mucho mi apellido”.