Con un fuerte y desgarrador mensaje L-Gante dio a entender que se separó de Wanda Nara

El cantante de cumbia 420 utilizó las redes sociales para dejar mensajes que por su contenido preocuparon más allá de la confirmación de la ruptura de su relación con la empresaria. Mirá lo que escribió.

La novela de Wanda Nara, L-Gante, La China Suárez y Mauro Icardi escribió un nuevo capítulo este viernes 04 de abril con la confirmación de la ruptura de una de las parejas protagonistas del culebrón del verano argentino. Fue justamente el cantante de cumbia 420 quien con dos posteos en redes dio a entender que ya no mantiene vínculo ninguno con Wanda Nara. Pero más allá de esto, lo que encendió alarmas fue lo que escribió confirmando que está muy mal anímicamente y que todo lo que él tiene es para su hija Jamaica.

Este jueves 3 de abril a través de su cuenta de Facebook, L-Gante decidió romper el silencio y en medio del mar de especulaciones confirmó su separación de la mediática. Más tarde, ese mismo día, la novedad corría como pólvora en los programas de chimentos.

Pepe Ochoa, el productor de LAM desde su cuenta de X fue quien con capturas de los posteos de L-Gante confirmaba la novedad de la separación de los mediáticos.

“Estoy destruido desde hace mucho tiempo. ¡Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo! Gracias, amigos, por no soltarme la mano. Ya aprendí bastante hasta acá”, se podía leer en el primer posteo del cantante. A los pocos minutos volvió a escribir: “Jamás me voy a quebrar y hablar mal de alguien que amé. Soy un hombre y todo lo que di de mí lo disfrutará mi hija“.

No es la primera vez que Wanda y L-Gante atraviesan una separación. En enero de este año, la conductora de Telefe había anunciado con mucha angustia a través de sus redes sociales que se encontraban separados. Sin embargo, luego de un mes, decidieron darse una nueva chance. Ahora habrá que ver si esta ruptura es definitiva o simplemente se trata de una tormenta más.