“Seguí pidiendo que voten a Sol que no te hicieron caso”: el picante chispazo entre Eliana Guercio y Laura Ubfal en Gran Hermano

Un tenso intercambio entre las panelistas encendió la noche en el debate del reality tras la eliminación de Steffany “Campanita” Pereyra.

El clima en el debate de Gran Hermano Generación Dorada alcanzó su punto máximo de ebullición por la pantalla de El 9 Televida. Durante el análisis de la última eliminación, Eliana Guercio y Laura Ubfal protagonizaron un durísimo cruce en pleno programa, donde volaron acusaciones de fanatismo, falta de objetividad y pase de factura por el desempeño de los votantes en las redes sociales.

El desencadenante de la discusión ocurrió mientras se analizaba el paso por la casa de Steffany “Campanita” Pereyra, la última eliminada del certamen. En ese contexto, Guercio le explicó a la exparticipante que había logrado superar varias nominaciones gracias al respaldo de los fanáticos de Sol Abraham.

El comentario no pasó desapercibido para Laura Ubfal, quien ha mostrado abiertamente su postura en contra de Sol. Con ironía, Ubfal intervino para desacreditar la lectura de su compañera: “Yo estoy disfrutando este discurso de amor. No le creas nada de lo que escuchaste”. Además, agregó de forma tajante sobre la jugadora: “Es un fandom muy fuerte, lleno de odio. Yo he decidido no iluminarla más. De ahora en más, para mí, esa jugadora en la casa no existe”.

“Eso se llama objetividad y profesionalismo”

La reacción de Eliana Guercio no se hizo esperar. Elevando la voz y visiblemente molesta, le hizo frente a su compañera de panel: “¿Qué no le crean nada a quién, Laura Ubfal? ¿Qué no me crean a mí?”

Acto seguido, la exmodelo defendió su rol en el programa marcando diferencias con la postura de Ubfal. “Yo no soy fanática, soy objetiva y me gustan jugadores de todos los bandos. Yo apoyo a Campanita desde que llegó, no desde ahora, porque está en el bando contrario al que no me gusta. Eso se llama objetividad y profesionalismo”, lanzó con dureza.

Para rematar el tenso momento frente a la mirada de Santiago del Moro y el resto del equipo, Guercio cerró con una frase que dejó en evidencia los intentos de Ubfal por influir en el juego: “Seguí pidiendo en las redes que voten por Sol, que no te hicieron caso”.

Seguí de cerca todo lo que pasa en Gran Hermano, en las galas de las noches de El 9 Televida.