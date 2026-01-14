Secuestros, traiciones y decisiones límite: tus siestas se nublan de la mano de La Traición

En los nuevos episodios del éxito turco de El 9 Televida, nada queda en pie: rescates desesperados, secretos que pesan como una condena y amores que se ponen a prueba cuando todo parece perdido.

La novela que en Turquía se llamó Aldatmak y que acá conocemos como La Traición atraviesa su momento más explosivo, con giros que cambian el destino de todos sus protagonistas. Sezai está a punto de conocer la verdadera cara de su hija, Güzide lucha por mantener su relación mientras todo a su alrededor tambalea. Así, con intensidad y la tempestad de una tormenta de verano, viene la serie de las siestas de El 9 Televida.

Las aguas no se calman en La Traición, el fenómeno de las siestas de El 9 Televida, y cada capítulo sube aún más la apuesta. En medio de intrigas familiares, traiciones y secretos imposibles de sostener, las vidas de los protagonistas entran en una fase de máxima tensión.

El golpe más duro llega cuando Mualla toma una decisión extrema y desconecta a una persona clave, marcando un antes y un después en la historia. Pero el horror no termina ahí: un hombre que trabajó para Behram secuestra a Oylum con el objetivo de “limpiar” el honor de la familia Dicleli. El terror se apodera de todos, hasta que Kahraman aparece justo a tiempo para salvarla, demostrando que su amor por ella está dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro.

Mientras tanto, Güzide, tantas veces lastimada por quienes dejó entrar en su vida, finalmente recibe una buena noticia que le devuelve un poco de esperanza. Sin embargo, Sezai, decidido a recomponer su relación con ella, se enfrenta a una verdad devastadora: nuevas revelaciones le muestran el verdadero rostro de su hija, y ya nada será igual.

En paralelo, İpek se lanza a una confrontación feroz con Azra y consigue un aliado inesperado, mientras Ozan descubre una verdad que sacude su vínculo con su padre. Tarık, por su parte, toma una decisión que altera por completo su relación de poder con Yeşim.

El amor también queda en la cuerda floja. Selin debe elegir entre su orgullo y el miedo a perder nuevamente a Tolga, quien, completamente obsesionado con Oylum, se prepara para otra dolorosa decepción. Ella, cada vez más presionada por su secreto, intenta seguir los consejos de quienes la rodean, aunque eso signifique traicionar a su propio corazón.

Nada está dicho en La Traición, y cada siesta promete más escándalos, más emociones y más giros imposibles de anticipar.