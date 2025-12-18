Secuestro, encierro y mentiras: Mualla desata el infierno en La Traición

En La Traición, Mualla demuestra que no tiene límites: secuestra a su nieto, le cambia la identidad y obliga a Güzide a enfrentar una verdad devastadora.

En La Traición, Güzide queda atrapada en una pesadilla que la obliga a luchar en dos frentes al mismo tiempo. La revelación sobre su nieto y sobre su hija la deja completamente descolocada: descubre que en el hospital no solo le ocultaron información clave, sino que incluso le cambiaron el nombre al niño, un dato que abre nuevas y dolorosas preguntas. Aunque Tarık y Sezai intentan ayudarla a recomponer el rompecabezas, el impacto emocional es devastador y la empuja a tomar decisiones límite.

Pero el horror no termina ahí. Sin escrúpulo alguno, Mualla cruza una frontera imperdonable: además de haber secuestrado a su propio nieto, fue ella quien decidió cambiarle el nombre, apropiándose de una identidad que no le pertenece. Su poder y su crueldad se intensifican día a día, marcando el ritmo de una historia donde el control y la manipulación se vuelven armas constantes.

Mientras tanto, Oylum vive un verdadero encierro bajo la presión asfixiante de Mualla. En ese cautiverio emocional, lo único que vuelve soportable la situación es la presencia de Kahraman, quien se convierte en su único refugio en medio del miedo y la incertidumbre. Sin embargo, el equilibrio es frágil y cualquier movimiento puede desatar una nueva tragedia.

Cegado por su amor por Oylum, Tolga toma una decisión impulsiva sin medir las consecuencias. Ese paso lo llevará a enfrentarse no solo con su propio padre, sino también directamente con Mualla, desatando un conflicto que amenaza con destruir todos los vínculos familiares.

Secretos, identidades robadas, encierros y traiciones: en La Traición, nada queda impune y cada verdad que sale a la luz lo cambia todo.