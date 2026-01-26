Secretos, sospechas y una muerte fingida: el caos se apodera de La Traición

Entre planes de divorcio, reencuentros peligrosos y revelaciones sobre el pasado de la familia Kaşifoğlu, la novela turca de las siestas mendocinas vive sus horas más dramáticas. No te pierdas lo que se viene en La Traición por El 9 Televida.

La tensión en La Traición, el drama turco de las siestas de El 9 Televida, ha alcanzado un punto de no retorno. En el centro del conflicto, Oylum ha tomado la drástica decisión de pedir el divorcio, agotada por las constantes escenas de celos de Kahraman. La desconfianza de su esposo se ha intensificado debido a los recurrentes encuentros entre ella y Tolga, cuya cercanía y complicidad en el hospital tras el reciente accidente han dejado al descubierto heridas que se niegan a cerrar.

Por otro lado, el corazón de Güzide Yenersoy se encuentra en una encrucijada. Aunque se revela que ella fue quien resucitó a Sezai, la desconfianza ha calado hondo. Mientras el abogado insiste en luchar por su amor, Güzide se resiste a retomar la relación, especialmente por la lealtad que él mantiene hacia su hija, İpek. En medio de este dolor, la jueza emprende un viaje revelador a Eşmeli junto a Tarık para hallar a su hijo, un movimiento que podría cambiar su destino.

Sin embargo, el peligro acecha desde el pasado de los Kaşifoğlu. Se ha descubierto que Mualla posee un oscuro historial de secuestros para proteger el honor familiar. Uno de sus secretos más perturbadores involucra al hijo de una aventura de su difunto esposo; incluso, la antigua amante intentó acercarse a Kahraman para revelarle que ella es su verdadera madre. Mientras tanto, en el ámbito profesional, el proyecto compartido entre Ümit y Yeşim está generando una peligrosa cercanía que comienza a confundir los sentimientos de Ümit.

El clímax de la semana llega con İpek. Al verse acorralada por sus constantes mentiras y tras ser recriminada por su entorno, la joven decide ejecutar un plan desesperado: arroja su auto al río para fingir su propia muerte, una tragedia que conmocionará a todos y dejará a Sezai y Güzide ante un escenario impredecible.

No te pierdas cómo sigue Aldatmak en El 9 Televida.