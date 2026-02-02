Secretos revelados y un suceso inesperado: mirá todo lo que cambiará en La Traición

La novela de las siestas de Canal 9 Televida atraviesa su momento más dramático. Un accidente fatal y el descubrimiento de una verdad oculta ponen a Güzide frente a un nuevo abismo personal.

El universo de La Traición, el éxito turco que lidera las tardes en El 9 Televida, se sacudió por completo en una entrega cargada de adrenalina. Los secretos familiares que parecían enterrados finalmente salieron a la luz cuando Nazan descubrió que la misteriosa Kadriye es, en realidad, la madre de Kahraman. Tras fotografiar pruebas contundentes, la información llegó a manos de Güzide, quien no dudó en confrontar a Sezai. Al descubrir que el abogado ya conocía esta verdad y se la ocultó, la desconfianza de la jueza se profundizó, dejando su relación al borde del quiebre definitivo.

Mientras tanto, la tensión familiar escaló con la llegada de Dündar, el hijo biológico de Güzide, quien finalmente conoció a sus hermanos Oylum y Ozan. Sin embargo, el momento más impactante del capítulo ocurrió en la casa de İpek. Tras una fuerte discusión, la dueña de casa decidió echar a la conflictiva Serra. En medio de un forcejeo, un empujón accidental provocó que Serra cayera por las escaleras, encontrando una muerte instantánea que promete consecuencias legales devastadoras.

Por otro lado, la sombra de Mualla sigue acechando. La amenaza constante de secuestrar al pequeño Can mantiene a toda la familia en alerta máxima. Ante esto, Oylum decidió tomar una acción determinante contra la villana, lo que alterará por completo el equilibrio de poder en la historia. Al mismo tiempo, Kahraman intenta reparar su vínculo con Oylum, aunque será Sezai quien deba intervenir para corregir los errores del pasado.

Finalmente, el drama no da respiro para Yeşim, quien atraviesa un calvario profesional y personal debido a un acoso que mantiene a su entorno preocupado. Aunque Ümit intenta darle una luz de esperanza, la atención de Yeşim se desviará hacia un nuevo e inesperado foco de conflicto. Con Oltan intentando desenmascarar las mentiras de İpek sin éxito, será un testigo inesperado quien tenga la clave para probar los crímenes de la villana.

No falta tanto para el final de La Traición, ¿te lo vas a perder? Seguí de cerca todo en la pantalla de El 9 Televida.