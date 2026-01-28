Secretos, regresos inesperados y confesiones que lo cambian todo en La Traición

El éxito turco de las siestas de El 9 Televida, La Traición, profundiza sus conflictos familiares con revelaciones inesperadas, amores que se enfrían y verdades que amenazan con derrumbar todo cuando salgan a la luz.

La Traición sigue consolidándose como el gran éxito de las siestas, atrapando a la audiencia con episodios cargados de tensión emocional y giros decisivos. La historia que se emite de lunes a viernes a las 14:30 por El 9 Televida atraviesa un momento clave donde el pasado vuelve a golpear con fuerza a todos los protagonistas.

El mayor impacto llega con la confirmación del paradero del hijo biológico de Güzide y Tarık. Sin embargo, lejos de convertirse en un reencuentro reparador, el hombre se muestra completamente negado a conocer a su verdadera familia, generando un nuevo dolor para Güzide, que debe aceptar que no todas las verdades traen alivio.

Mientras tanto, Kahraman despierta de terapia intensiva en un contexto emocionalmente devastador. Tolga, que acompañaba a Oylum durante los momentos más críticos, comprende finalmente que ella ya no lo ama. Aunque la lucha por la vida de Kahraman logra unir momentáneamente a Mualla y Oylum, las heridas entre ellas siguen abiertas y el hielo está lejos de derretirse.

Este escenario revive recuerdos dolorosos para Güzide, especialmente al hablar de los padres fallecidos de Kahraman, situación que pone visiblemente nervioso a Sezai, quien guarda un secreto crucial: él sabe que la madre de Kahraman sigue viva y conoce perfectamente su identidad y paradero.

En paralelo, Tarık continúa intentando sabotear la frágil paz entre Güzide y Sezai, mientras İpek, incapaz de aceptar un matrimonio que considera injusto, se prepara para dar un paso extremo que podría cambiarlo todo.

