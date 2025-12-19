Sea nails: cómo llevar el océano en tus uñas

Las sea nails no son solo una manicura celeste; son una propuesta artística que utiliza texturas, relieves y efectos traslúcidos para recrear la espuma del mar, las conchas de nácar y el movimiento del agua. Descubrí los diseños que marcarán el paso en la próxima temporada.

La moda y el nail art han encontrado un nuevo refugio en la naturaleza, específicamente en la inmensidad del océano. Con la llegada del 2026, las tendencias de belleza se alejan de los acabados planos para abrazar la tridimensionalidad y los efectos sensoriales. Las denominadas sea nails se posicionan como el estilo predilecto para quienes buscan un estilismo fresco, etéreo y profundamente evocador.

Esta tendencia no se limita a un solo color, sino que explora toda la gama de azules, verdes agua, blancos espumosos y tonos arena, integrando elementos que parecen rescatados de un arrecife de coral. A continuación, analizamos los estilos clave que dominarán el street style y las redes sociales.

Efecto “sea glass” (vidrio esmerilado)

Inspirado en los fragmentos de vidrio pulidos por el mar que se encuentran en la arena, este diseño utiliza esmaltes semi-traslúcidos con un acabado mate o satinado. El resultado es una uña que parece un cristal desgastado por el agua. Es la opción ideal para quienes prefieren el minimalismo pero quieren sumarse a la tendencia oceánica.

Textura de concha de mar (shell nails)

Es quizás el diseño más icónico de esta corriente. Utilizando geles de construcción de alta densidad, las manicuristas crean relieves verticales sobre la uña que imitan la superficie estriada de una concha marina. Generalmente se realizan en tonos blanco nacarado, crema o rosa pálido, y se finalizan con un polvo “aurora” para dar ese brillo iridiscente que recuerda al interior de una ostra.

El arte de la espuma y el “water ripple”

Recrear el movimiento del agua es un desafío artístico que el 2026 ha perfeccionado. Mediante la técnica de “blooming gel” o mezclando gotas de esmalte blanco con top coat sobre una base azul húmeda, se logra el efecto de las olas rompiendo o de la luz del sol refractada bajo el agua (efecto piscina). Este diseño aporta una sensación de profundidad y frescura inmediata a las manos.

Apliques de micro-perlas y estrellas de mar

Para las ocasiones más especiales, el maximalismo marino entra en juego. El uso de micro-perlas auténticas, pequeños dijes metálicos en forma de caballitos de mar o estrellas, e incluso fragmentos de pan de oro que simulan tesoros hundidos, eleva la manicura a la categoría de accesorio de lujo. La clave aquí es el equilibrio: usar estos elementos en solo una o dos uñas por mano para no sobrecargar el diseño.

Cómo Llevar las sea nails según la forma de tu uña

Uñas cuadradas: Ideales para el efecto Sea Glass o diseños geométricos inspirados en los colores del horizonte marino.

Uñas cortas: La tendencia Sea Nails también se adapta a largos mínimos. Un degradado sutil de azul a arena o una base nacarada con un pequeño detalle de espuma en la punta es suficiente para estar a la moda.

Tips para mantenerlas

Dado que muchos de estos diseños incluyen relieves o polvos cromados, es fundamental aplicar un top coat de alta resistencia que selle perfectamente los bordes. Además, para mantener el efecto “mojado” o “cristalino”, se recomienda hidratar las cutículas diariamente con aceites que no opaquen el brillo del esmalte.

El 2026 nos invita a sumergirnos en una estética que celebra la calma y la belleza del agua. Las Sea Nails son, sin duda, la mejor manera de empezar el año con una energía renovada y un estilo que fluye con la naturaleza.