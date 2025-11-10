Se vio un nuevo episodio de la novela entre Wanda y Maxi en MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Maxi López pasaron de no poder verse a ser los protagonistas de una novela que va en paralelo dentro de MasterChef Celebrity. Divierten, entretienen y generan gran contenido con sus ocurrentes comentarios dentro del reality de El 9 Televida.

¿Quién diría que años después de protagonizar escándalos, denuncias de violencia y engaños y acusaciones cruzadas, Wanda Nara y Maxi López se convertirían en los protagonistas de los momentos más vistos y divertidos de MasterChef Celebrity? Pero así está la cosa. En la gala de este domingo, cuando los participantes debían cocinar platos inspirados en posteos de la conductora en su cuenta personal de Instagram, un picante ida y vuelta entre Wanda y Maxi hizo las delicias de la noche de El 9 Televida.

Al comenzar el programa, Wanda destacó la vuelta de Maxi al programa, luego de pasar unos días en Suiza, donde vive su mujer Daniela Christiansson y su hija Elle. Entonces, el participante comentó que volvió porque está disfrutando mucho del programa y que su mujer lo está apoyando desde allá.

Cuando Wanda tuvo que elegirle una consigna a Maxi, optó por darle para que cocine para una cena romántica. Entonces, Damián Betular se acercó a la cocina del participante para ver lo que estaba preparando y mientras le contaba el plato, el chef afirmó que le encantaba la idea. “¿Vos decís que vuelvo a conquistar ahí?”, preguntó Maxi y Betular lo miró sorprendido, entonces el exfutbolista aclaró que se refería a la medalla.

Pero el ida y vuelta no terminó ahí, sino que luego Wanda se acercó también a la cocina de Maxi y se sorprendió con lo que estaba preparando. “Viste que hay que conquistar de nuevo”, comentó Maxi y Wanda lo frenó: “No hay que conquistar de nuevo, no es la consigna esa”. Entonces el participante aclaró: “Bueno, pero ¿qué conquistás? Una medalla, ¿no?”.

Cuando Maxi presentó su plato ante el jurado, Germán les preguntó si tuvieron cenas románticas durante su relación y ellos afirmaron que sí. Entonces, el chef indagó en quién cocinaba, y confesaron que hubo algunas en las que el futbolista cocinó, pero que normalmente era la conductora la que lo hacía.

Mientras el participante explicaba su plato, Wanda comentó: “Siempre fue su sueño que yo fuera sofisticada, pero no lo logró”.

No te pierdas cómo avanza la novela y el reality de cocina, todas las noches en El 9 Televida al término de Amor a Cualquier Precio.