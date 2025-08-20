¿Se viene una nueva serie con la pareja de Amor a Cualquier Precio como protagonistas?

Un posteo, una eliminación y miles de sospechas inundan las redes del fandom de Amor a Cualquier Precio, la serie de las noches de El 9 Televida. Según la información que llegó a esta periodista de elnueve.com; en Turquía ya se está escribiendo el guión de la nueva serie que se espera, protagonicen, la dupla más exitosa en la historia de la televisión de aquel país, Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu.

Por lo pronto el fandom apura a un productor en las redes y hasta ya diseñaron el poster de venta y presentación, porque acá nadie descansa hasta que los actores de Ferit y Seyran vuelvan a estar juntos en pantalla.

Y al parecer, tanto que lo manifestaron en redes, tanto que lo pidieron; todo indica que el mayor sueño del fandom #AfRam #SeyFer está a punto de o camino a concretarse. La cosa es así, tanto Mert Ramazan Demir como su compañera de serie Afra Saraçoğlu tienen contrato por cuatro años más con la productora OGM, la dueña de Yalı Çapkını. Si bien, por estos días ambos actores están dedicados a filmar dos nuevos proyectos por separado, debido al rotundo y colosal éxito de todo lo que los encuentra como pareja, este martes una periodista turca se animó a publicar en su perfil de X que ya se está trabajando en el guión de lo que sería la nueva serie que los tendrá como cabeza de elenco. Publicación que luego, de manera muy misteriosa Birsen eliminó y reemplazó por una aclaración en donde especula con que Afra se sume al guión que ya se sabe protagonizará Mert.

Al respecto, Birsen Altuntas escribió: “No hay noticias de este tipo en mi página. Alguien inventó una noticia falsa. Gold – la productora – tiene una serie llamada Avci. Ya escribí sobre ella. Mert y otros actores aparecen mencionados, pero no hay acuerdo, nada definitivo, nada firmado. No hay conversaciones sobre la pareja”, dice la periodista.

Lejos de amedrentarse con el hecho de que, según escribe Altuntas, no hay nada confirmado, el fandom se puso manos a la obra y ya armaron el poster de lo que esperan sea su próxima y pronta realidad: AVCI con Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir como pareja protagónica.

Mientras esto se confirma, o no, lo que tenemos seguro, son los episodios de la tercera temporada de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida. No te pierdas la serie que vio nacer el amor más épico y al fandom más aguerrido que alguna vez se vio. De Turquía al mundo entero.