Se viene una noche inolvidable para Abidin y Ferit en Amor a Cualquier Precio

La acción central de los próximos capítulos de Yalı Çapkını, el suceso de las noches de El 9 Televida, se centrará entre Abidin y Ferit. Acá te anticipamos algo pero para descubrir el fondo de todo esto, no te pierdas los próximos episodios de la novela más vendida en la historia de la televisión de Turquía.

Ferit y Abidin son quienes, al menos por estos días, llevan la trama de Amor a Cualquier Precio. Atrás y lejos parecen haber quedado aquellos episodios en donde todo se centraba en el amor de Seyran y Ferit, o de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir. Ahora todo está enfocado en una verdad que sale a la luz y lo cambia todo aunque por momentos da la sensación de que resulta un poco forzada y no muy orgánica y naatural al guión original, pero así quedó escrito y filmado el episodio número 87 y 88 de lo que en Turquía se convirtió en el suceso televisivo más grande de ese país y que acá en El 9 Televida aún se adueña del rating de las noches.

Lo primero que se verá en Yalı Çapkını es que Aysen le llevará un misterioso paquete a Abidin. En su interior, un rosario con cuentas de esmeraldas lo esperaba con un mensaje de la “Gran Dama”: “Si aceptas esto, me harás muy feliz. Si quieres saber lo que significa, ya sabes dónde encontrarme”.

Con dudas, el esposo de Suna le consultó a Aysen si arriesgaría todo por ir en busca del mayor anhelo de su vida y la empleada lo animó a quemarlo todo con tal de conseguir sus sueños.

Así, Abidin irá a la mansión de su madre con el rosario y ella le revelará el origen de este objeto: pertenecía a su padre y Çiçek lo guardó por años. “De ti no quiero nada. Quiero darte todo lo que tengo, todo mi poder, todo mi ser. Hijo, ya no eres el antiguo Abidin: ahora tienes a tu madre”. Pero Abidin rechazará el regalo al sentirse un peón más en esta venganza.

Luego llegará de un momento muy doloroso para Ferit. Toda la felicidad de haber sido nombrado por su abuelo, el Gran Halis Korhan, como el próximo patriarca de la familia, se evaporará en un instante. Halis confrontará a Ferit por desobedecer sus órdenes e ir, irresponsablemente, a encontrarse con el ladrón de las gemas.

“¿Por qué pusiste tu vida en peligro? No tenías que llegar a ese extremo”, le dirá el patriarca. Pero sí había un motivo. Las miradas culpables entre Ferit y Suna revelarán un misterio y el secreto que yace debajo de todo.

Ferit fue nombrado como nuevo líder de la familia y tardó apenas unos días en decepcionarlos a todos. Sobre todo a su abuelo, quien lo abofeteó con más tristeza que rabia.

¿Qué pasará de ahora en adelante? Para saberlo, no te pierdas ninguno de los episodios de Amor a Cualquier Precio que se vienen en El 9 Televida.