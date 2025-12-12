Se viene un domingo ATR en La Peña de Morfi con estos invitados

La Peña de Morfi

El clásico de los domingos de El 9 Televida ofrecerá una jornada musical intensa, con referentes de distintos géneros y una entrevista especial que promete dar que hablar

Macarena Gonzalez
Este domingo 14 de diciembre, desde las 13:15 del mediodía, La Peña de Morfi promete otra jornada inolvidable en la pantalla de El 9 Televida. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el ciclo musical y gastronómico más emblemático de la televisión argentina se prepara para recibir a grandes figuras que harán vibrar el escenario, entre clásicos, cumbia, pop latino y nuevos estrenos.
El humor, un sello distintivo del programa, estará presente con la participación de Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, quienes garantizan carcajadas y diversión para toda la familia.
En paralelo, la sección gastronómica volverá a ser protagonista: Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas y creativas, mientras que Ariel Rodríguez traerá las noticias del mundo del deporte, manteniendo informados a los espectadores de todo lo relevante que ocurre tanto en el país como a nivel internacional.
La Peña presentará un musical a todo ritmo con El Polaco. Además, La T y La M se suben al escenario para repasar sus éxitos y un folklorazo especial junto a Maggie Cullen que presentará su nuevo trabajo. En la pulpería, una entrevista imperdible con Guillermo Coppola.
Este domingo 14, no te pierdas La Peña de Morfi en El 9 Televida.
