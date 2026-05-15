Se viene la noche más importante de la televisión: los Premios Martín Fierro se viven por El 9 Televida

Este lunes 18 de mayo, la pantalla de El 9 Televida se vestirá de gala para transmitir en vivo la 54° edición de los Premios Martín Fierro, el evento más importante del espectáculo nacional.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este lunes 18 de mayo, la pantalla de El 9 Televida se vestirá de gala para transmitir en vivo la 54.ª edición de los Premios Martín Fierro, el evento más importante del espectáculo nacional. Desde el Hotel Hilton de Buenos Aires, las máximas estrellas del país se reunirán en una noche que promete emoción, glamour y reconocimientos históricos.

La Alfombra Roja: looks, intimidad y la gran previa

El despliegue técnico y humano comenzará temprano. A partir de las 18.30 hs, la pantalla local ofrecerá una previa con los primeros detalles y preparativos del evento. Luego, a las 19.00 hs, dará inicio oficial “Premios Martín Fierro: La Alfombra Roja”, el segmento donde se analizan los mejores diseños y se palpitan las expectativas de los nominados.

La transmisión de la pasarela estará comandada por dos duplas de lujo: Iván de Pineda junto a la “China” Ansa en el sector principal, y Roberto Funes Ugarte con Sol Pérez mostrando el color y la intimidad de los invitados a medida que ingresen al prestigioso hotel.

La gran gala y un homenaje histórico

A las 21.45 hs llegará el momento cúlmine con el inicio de “Premios Martín Fierro: La Gala”. La conducción de la ceremonia estará a cargo de Santiago del Moro, quien guiará la entrega de las 35 estatuillas dispuestas por APTRA para premiar lo mejor de la producción televisiva.

Uno de los momentos más emotivos y esperados de la velada será el homenaje especial que se le rendirá al emblemático periodista deportivo Enrique Macaya Márquez. A sus 91 años, el histórico comentarista recibirá un reconocimiento a su trayectoria y su vigencia inigualable en los medios de comunicación.