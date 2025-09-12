Se viene festejo de cumpleaños en La Peña de Morfi para este domingo

El clásico de los domingos en la pantalla de El 9 Televida se viene con todo para este domingo 14 de septiembre.

El programa La Peña de Morfi, que El 9 Televida emite desde hace ya varios años en Mendoza, se prepara para un festejo este domingo 14 de septiembre. Es que es el cumpleaños de la conductora del programa, Lizy Tagliani, así que tanto las preparaciones de comida como la música irán acordes a semejante día. Mirá lo que tienen preparado.

La Peña de Morfi prepara un programa especial con invitados de lujo. Por primera vez en vivo, se presentará El Puma José Luis Rodríguez, uno de los grandes íconos de la música latina. Además, habrá un show imperdible de Los Palmeras, que prometen hacer bailar a toda la mesa con su cumbia santafesina.

La emoción llegará con la celebración del cumpleaños de Lizy, que festejará en vivo junto a Sandra Mihanovich, mientras que el cierre de la jornada estará a cargo de El Zar, con un final a pura energía.

En lo que respecta al futuro del programa, a pesar de la buena recepción de la dupla actual de conductores, hay rumores que indican que Telefe evalúa un posible relanzamiento para 2026, con el nombre de Fer Dente sonando como un fuerte candidato para la conducción.

Por lo pronto, y mientras tanto, no te pierdas este domingo, el último domingo de invierno, del programa que ya es un clásico de la televisión argentina y que combina la música y la comida.

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro deleitarán con sus recetas, Ariel Rodríguez compartirá las novedades del deporte y el humor estará asegurado con Pichu Straneo, Pachu Peña, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz. Además, Barby Franco se sumará desde la Pulpería para aportar frescura y diversión.