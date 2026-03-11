¿Se viene expulsión en Gran Hermano? Los repudiables comentarios racistas de Carmiña a Mavinga encendieron la polémica

La participante paraguaya lanzó frases discriminatorias contra su compañera y desató la furia de la familia de la concursante, que exigió una sanción inmediata. Esta noche, Santiago del Moro deberá comunicar la decisión de la producción tras el fuerte repudio que se generó en las redes sociales y que se verá por la pantalla de El 9 Televida.

La mañana en la casa más famosa se volvió un infierno tras un lamentable episodio de discriminación. Mientras Jenny Mavinga bailaba en el parque, Carmiña Masi lanzó comentarios cargados de odio desde la cocina frente a Ema Di Gioia y Danelik Star. “Parece que recién la compraron… acaba de bajarse del barco”, disparó la periodista paraguaya, provocando la risa de sus compañeros. El video se viralizó al instante en las redes sociales, donde los seguidores del reality exigen que la jugadora sea echada del certamen.

La familia de Mavinga no se quedó de brazos cruzados y publicó un fuerte comunicado donde repudió los dichos que “deshumanizan y hieren”. Los allegados a la participante congoleña pidieron la expulsión inmediata de Carmiña y sanciones severas para quienes avalaron el momento con risas. “El racismo no puede tener lugar en ningún espacio”, sentenciaron desde la cuenta oficial de la joven, dejando la decisión final en manos de la producción de Gran Hermano para la gala de este miércoles.

A partir de este escándalo, el futuro de la paraguaya en el juego estará en la cuerda floja. Los seguidores mendocinos verán esta noche si Santiago del Moro abre el sobre rojo con una sanción disciplinaria o si, finalmente, la producción decide aplicar la expulsión directa por romper las normas de convivencia básica. La tensión en la casa irá en aumento, ya que el resto de los “hermanitos” empezarán a notar que el afuera ya no perdona este tipo de actitudes violentas y discriminatorias.

Esta noche, la pantalla de El 9 Televida será testigo de una de las galas más tensas de la Generación Dorada. Con el pedido de justicia de la familia de Mavinga y el clima social caldeado, el programa deberá tomar una medida que marcará un precedente en la historia del reality.

Los televidentes esperarán una respuesta contundente ante un hecho que empañó la competencia y que puso el foco en la urgencia de erradicar el racismo de la televisión argentina.