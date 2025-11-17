Se viene el capítulo que despertó la ira del fandom de Amor a Cualquier Precio, ¿Ferit y Suna juntos?

Cuando en Turquía se estrenó el capítulo que contiene la escena en cuestión, el repudio generalizado del fandom de Yalı Çapkını no se hizo esperar y fue tan contundente que los números de rating quedaron por el suelo haciendo que la trama volviera a tener un giro. Acá te contamos todo el detrás del “beso entre Ferit y Suna” que se verá en El 9 Televida.

Amor a Cualquier Precio arribó a la pantalla de El 9 Televida hace exactamente un año. Llegó con espalda y mucho banque de parte del fandom. Es que Yalı Çapkını, tal como es su nombre en Turquía, de donde salió este tanque que se adueñó de las pantallas del mundo entero, supo combinar historia y química de pareja, a tal punto fue todo que sus actores protagonistas Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir fueron novios en la vida real mientras la serie se filmaba. Sin embargo, tal como sucedió con la dupla de artistas, la magia se terminó. Todo cambió cuando la historia los guionistas escribieron una escena en donde Ferit besa a Suna. Momento que se verá próximamente en Mendoza.

La escena en cuestión y para tranquilidad del fandom mendocino, supuestamente, es sólo un mal sueño o algo que sucede en la mente de Ferit. Pero como en Turquía lo que se verá esta semana en El 9 Televida quedó una semana sin respuesta, provocó la ir total de las fanáticas del amor de Seyran y Ferit, o de Afra y Mert, que es casi lo mismo.

Cabe recordar que en su país de origen, la novela se emitía únicamente los días viernes con capítulos que duraban más de 2 horas, por lo que al finalizar el episodio con la escena del beso la intriga de lo que realmente aconteció duró una semana. Momento en que las chicas se organizaron y decidieron no ver más la serie por tele, lo que derrumbó el rating de manera inesperada, arrastrando a los sponsors y marcas. Como un dominó que cae, el fandom hizo caer todo, incluso el guión que debió ser modificado, nuevamente, para que la historia de Seyran y Ferit tuviera un mejor final.

La escena en cuestión se da en el marco de que Suna acompaña a su cuñado mientras él está en un estado bastante complicado y aprovecha la ocasión para expresarle su sentir, luego de ser atacada por firmar la hipoteca de la casa.

También, la hermana de Seyrán le cuenta al menor de los Korhan que siempre se ha sentido muy sola y que cuando se enteró de que la iban a casar con él, sintió mucha esperanza.

Mientras Suna habla de sus sentimientos, Ferit comienza a mirarla fijamente y decide besarla, demostración de que es correspondida por ella.