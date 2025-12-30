Se viene el beso entre Kumru y Selim en Pasión Prohibida

Selim y Kumru inician una relación mientras ella oculta su verdadera identidad. ¿Qué pasará cuando todo salga a la luz en Pasión Prohibida?

La historia de Kumru en Pasión Prohibida suma un nuevo capítulo cargado de tensión y giros inesperados. Cuando todo parecía avanzar con naturalidad entre ella y Selim, el médico decidió dar un paso más e invitarla a cenar a uno de los restaurantes favoritos de sus padres, un gesto que para Kumru significaba la confirmación de que el vínculo iba en serio. Pero eso no será todo… mirá lo que va a pasar en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Desde el momento en que Selim le salvó la vida, Kumru no ha dejado de pensar en él. Sin embargo, para protegerse de que se acerquen a ella solo por su estatus social, sigue fingiendo ser otra persona.

Selim, sin saber la verdad sobre Kumru, cree que ella se llama Ezgi y que proviene de una familia modesta. El médico ha sido sincero en sus sentimientos hacia ella, sin sospechar que está enamorado de una mujer que tiene una vida muy diferente de la que cree.

Por la noche, tras una cena romántica en la casa de Selim, y mientras estaban viendo una película de miedo, la tensión entre ellos creció. En un momento, Selim ha tomado la iniciativa y la besa.

Mientras disfrutan de su nuevo noviazgo, Kumru se encuentra en una encrucijada: ¿ha llegado el momento de sincerarse y confesar quién es realmente?

Sin duda, su amor por el médico es real, pero la inseguridad de cómo reaccionará él al enterarse de su verdadera vida y estatus la inquieta. ¿Podrá encontrar el valor para ser honesta y enfrentar las consecuencias de su engaño?