¿Se viene casamiento en Gran Hermano? Se viene casamiento, pero de quién…

El anuncio lo realizó Santiago del Moro en la gala de eliminación de este domingo que Canal 9 Televida transmitió en vivo. Mirá quién se casa.

El anuncio de la boda lo hizo Santiago del Moro en medio de la gala de eliminación de Gran Hermano que este domingo que Canal 9 Televida transmitió en vivo. En medio de un programa lleno de tensión y espectativa por la salida del nuevo eliminado, la novedad sobre el casamiento sirvió para descontacturar el momento. Mirá de quién se trata.

Hubo un Congelados que marcó la historia de esta edición de Gran Hermano, el de Brian cuando recibió la visita de su novia vestida como para casarse. Ahora, ese momento, que le valió la salida al vendedor ambulante se convertirá en realidad. Así lo anunció el conductor de Gran Hermano este domingo al confirmar que Brian Albertoy su pareja Luciana celebrarán su boda dentro de la casa más famosa del país. El evento tendrá lugar el próximo jueves 15 de mayo, en lo que promete ser uno de los momentos más recordados de esta edición.

En medio de la tensión propia de cada domingo, el conductor decidió cambiar de tono y compartir una primicia que llenó el estudio de sonrisas. “Lo que le dije acá al amigo Brian es que el próximo jueves hay boda en la casa”, lanzó del Moro, con una sonrisa cómplice y mirando al participante. La reacción fue inmediata: miradas cruzadas, risas nerviosas y una ovación contenida por parte del resto de los jugadores, ya que nadie lo esperaba.

Enseguida, Santiago dio más detalles del evento que marcará un hito dentro del reality: “Se casa Brian con Luciana, con su mujer, que estaban a punto de casarse, afuera, con todo legal, pero vamos a hacer una linda boda el jueves”, explicó ante la atenta mirada del estudio y del país entero.

La decisión de realizar la ceremonia dentro del reality no fue improvisada. La propuesta nació a raíz de una escena que se vivió durante el segmento denominado “Congelados”, cuando Luciana irrumpió en la casa con un vestido blanco y le pidió matrimonio a Brian, su pareja de años y padre de sus hijos.

“Te amo. Hace años que me quiero casar. Por favor te lo pido, hacelo por nosotros”, fueron sus primeras palabras mientras contenía a Brian, quien no paraba de moverse y de llorar. “No puedo, no puedo. Estás hermosa, muy linda”, expresó él mientras Luciana le pedía por favor que no se moviera. Brian no pudo contener tanta emoción y el Big lo sancionó enviándolo a placa. A los pocos días saldría de la casa.

Esta vez regresa, a cumplir lo que prometió. ¿Te vas a perder la gala del jueves al término de Yali Çapkini con el casamiento en Canal 9 Televida?