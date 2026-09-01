Se terminó el sueño trasandino: Pincoya quedó eliminada de Gran Hermano en una definición récord y ya hay seis finalistas

En una gala de eliminación impactante que superó los 13 millones de votos, Jennifer “Pincoya” Galvarini se despidió del reality tras enfrentarse a un mano a mano electrizante frente a la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos. Su salida reconfiguró las alianzas de cara a la recta final del certamen.

La casa de Gran Hermano atravesó una de sus noches más apasionantes y determinantes en la pantalla de El 9 Televida. En una 28.ª gala de eliminación marcada por la alta tensión y un volumen de participación histórica por parte del público, Jennifer “Pincoya” Galvarini Torres se convirtió en la nueva eliminada tras quedar afuera en la instancia decisiva ante Yisela “Yipio” Pintos.

La noche comenzó con una placa negativa de cuatro jugadoras que mantenía en vilo a los seguidores del certamen. Sin embargo, la tensión cedió tempranamente para Charlotte Caniggia y Mariela Prieto, quienes fueron salvadas en los primeros cómputos por recibir la menor cantidad de votos en contra.

Una votación récord y un mano a mano al límite

Con la salvación de Charlotte y Mariela, el versus final enfrentó de manera directa a Pincoya y Yipio, dos participantes que venían de cruces ruidosos en los últimos días y de un fuerte quiebre en su vínculo dentro de la casa.

Antes del veredicto final, el conductor Santiago del Moro anunció un hito dentro de la historia del programa al confirmar que se registraron más de 13 millones de votos, superando cualquier récord previo para una gala regular que no sea una gran final.

“¡Gracias, gente, por la banda! ¡La única chilena acá en la casa de Gran Hermano! Gracias, Argentina, por recibirme; me voy con la frente en alto”, expresó emocionada Pincoya al despedirse con la bandera de su país tras 190 días de encierro.

La participante trasandina cosechó un récord histórico a nivel personal: tras sumar su desempeño de 2023 en su país con esta edición de la Generación Dorada, acumuló un total de 359 días en encierro, posicionándose como una de las concursantes con mayor permanencia en el formato a escala global.

Llantos, festejos y la recta final hacia el título

La salida de Pincoya provocó inmediatas reacciones en la casa. Mientras Charlotte Caniggia y Yipio festejaron a lo grande la continuidad de la uruguaya festejando un debilitamiento en el grupo rival, Solange Gómez Abraham rompió en llanto desconsolado en el patio tras haber perdido a su máxima aliada dentro del juego.

Con este resultado, la competencia entra en su etapa de definición absoluta. Apenas seis participantes continúan en carrera dentro de la casa más famosa del país para disputar el trono máximo que se vivirá muy pronto por El 9 Televida.