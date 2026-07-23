Se terminó el amor: confirmaron la separación de Franco Colapinto y Maia Reficco

Tras meses de romance y alta exposición mediática, el piloto argentino de Fórmula 1 y la destacada actriz le pusieron fin a su noviazgo. Revelaron los motivos de la ruptura y el complejo momento personal que atraviesa el joven deportista.

Era una de las parejas del año, de las más seguidas tanto en el mundo del deporte como en el ambiente del espectáculo internacional. Sin embargo, la historia de amor llegó a su fin: Franco Colapinto y Maia Reficco se separaron, según confirmaron en las últimas horas los portales del corazón.

Las especulaciones venían creciendo en las redes sociales desde hace semanas al notar que los jóvenes dejaron de publicar postales juntos y mostraron un marcado distanciamiento en el paddock de las carreras. Finalmente, el panelista Pepe Ochoa confirmó la decisión y detalló las razones detrás de la misma.

Las razones de la ruptura: falta de tiempo, distancia y “crisis personal”

Según explicaron en el ciclo televisivo, la decisión de terminar el vínculo, que duró cerca de seis meses, habría surgido de las exigencias profesionales del piloto oriundo de Pilar y de la intensa agenda de la actriz en los Estados Unidos.

“Él estaba enganchado con ella, pero no le puede dar ni el tiempo ni la energía que se merece como novia. Tiene una crisis personal muy fuerte; está enfocado en triunfar y en hacer lo que quiere cuando quiere”, explicó Ochoa sobre el momento que vive el piloto en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Por su parte, la actriz y cantante argentina se encuentra radicada en Norteamérica debido a sus proyectos laborales en Broadway y en distintas producciones audiovisuales, lo que dificultó la continuidad de la relación a distancia: “Ella lo llamó y decidieron cortar el vínculo porque él no estaba para eso. Hace mucho tiempo que no se veían”, agregaron.

Los indicios que encendieron las alarmas en redes

Las primeras pistas del distanciamiento surgieron en las plataformas digitales, en especial dentro de cuentas que siguen de cerca la vida privada de los pilotos de la Fórmula 1 (como @f1gossip._.monger).

Un detalle clave que detectaron los fanáticos fue que, mientras Maia saludó afectuosamente a Colapinto por su cumpleaños, el deportista no retribuyó el gesto público cuando llegó el aniversario del natalicio de la artista.

A esto se le sumó que la última aparición pública de ambos en un fin de semana de carrera fue el pasado 7 de junio en el Gran Premio de Mónaco. Pese a que trascendió que Reficco habría estado presente con bajo perfil en el Gran Premio de Barcelona, testigos habrían visto a la pareja discutiendo afuera de un restaurante de esa ciudad.

De la confirmación oficial al punto final

Los rumores sobre el romance comenzaron a principios de año cuando el piloto subió una fotografía de la actriz usando su casco de carreras. Tras meses de especulaciones, la confirmación oficial de la pareja llegó en abril durante el impactante Road Show que Colapinto protagonizó en el barrio porteño de Palermo.

A seis meses de aquel inicio soñado, las responsabilidades de la alta competencia, la distancia transatlántica y la necesidad de priorizar sus carreras profesionales terminaron por disolver la pareja que cautivó a los fanáticos de la Fórmula 1.