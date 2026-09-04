Se supo la verdad: revelan dónde se escondía el Turco García durante la eliminación de Mariela Prieto en Gran Hermano

Luego de la especulación generada por la ausencia de Claudio “Turco” García en el estudio tras la eliminación de Mariela Prieto de Gran Hermano: Generación Dorada, una exparticipante sacó a la luz la verdad. El exfutbolista estuvo presente en las instalaciones del canal, pero decidió ocultarse de las cámaras en un lugar particular.

La salida de Mariela Prieto de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, al quedar en el sexto puesto, dejó mucha tela para cortar. Más allá de sus firmes declaraciones sobre su matrimonio y la relación de 30 años que los une, la gran pregunta que dominaba los debates televisivos era una sola: ¿dónde estaba el Turco García mientras su esposa caminaba hacia el estudio?

La respuesta no tardó en llegar. Durante la emisión de Cortá por Lozano, la exjugadora Cinzia Franchischiello rompió el silencio y dio a conocer la maniobra secreta que llevó adelante el exfutbolista para evitar las cámaras y el cruce mediático en vivo.

“Se escondía en el auto”: la revelación en vivo

Frente a la mirada atónita del panel del programa, Cinzia confirmó que el exdelantero no dejó sola a Mariela en términos de logística, pero optó por mantener un perfil extremadamente bajo y no pisar el estudio principal: “¿Ustedes vieron al Turco en alguna cámara o algún lugar? No, pero estaba. El Turco se escondía en el auto. Venía a todas las galas, dejaba a las amigas de Mariela y se quedaba esperándolas en el estacionamiento. Yo lo vi y lo saludé”, detalló Franchischiello.

Orgullo y recta final hacia el podio

Con esta revelación, queda al descubierto que el exfutbolista acompañó a su mujer desde las sombras tras el tenso clima que se generó por su distanciamiento y los momentos vividos dentro del certamen.

Por su parte, la despedida de Mariela estuvo marcada por la emoción. Antes de cruzar la puerta de aislamiento, el Big Brother le dedicó emotivas palabras de reconocimiento: “Tenés que irte orgullosa porque honraste el juego. Jugaste a tu modo, pero siempre de manera leal, con respeto y con mucha alegría”.

Con la partida de Prieto, la carrera por el gran premio de Gran Hermano se achicó a cinco finalistas: Charlotte Caniggia, Yanina Zilli, Yisela “Yipio” Pintos, Luana Fernández y Sol Abraham. Todas las alternativas, reacciones y el camino a la gran final se pueden seguir minuto a minuto a través de El 9 Televida.