¿Se suma al reality de Wanda Nara?: la enigmática foto de Daniela Christiansson que encendió rumores de MasterChef Celebrity

Un simple plato de pastas e historias en redes sociales alcanzaron para encender los rumores de una de las posibles incorporaciones más explosivas de la televisión argentina. Instalada recientemente en el país junto a Maxi López y sus hijos, la modelo sueca Daniela Christiansson compartió una postal culinaria acompañada por la firma “DaniChef”. La publicación no tardó en despertar especulaciones sobre un eventual desembarco en MasterChef Celebrity Argentina.

La llegada definitiva de Daniela Christiansson a la Argentina reconfiguró la dinámica mediática alrededor de la familia ensamblada de Maxi López. Siempre caracterizada por mantener un perfil bajo y reservado en sus redes sociales, la modelo nórdica sorprendió a sus miles de seguidores al publicar la foto de una preparación casera de penne rigate con salsa roja y albahaca, rubricada bajo el título “Today’s lunch” y el sugerente apodo “DaniChef”.

Aunque no hubo ningún anuncio oficial ni mención directa a la producción del canal, la asociación del público fue inmediata debido a los recientes acercamientos y declaraciones de la modelo respecto al reality de cocina.

Sin cerrar puertas: qué dijo sobre compartir pantalla con Wanda Nara

Tras concretar su mudanza a Buenos Aires para acompañar los proyectos familiares y profesionales de Maxi López, Daniela enfrentó a la prensa de espectáculos y se refirió sin tapujos al vínculo entre el exfutbolista y la conductora de Telefe:

Distancia de los conflictos: “No me meto, lo manejan ellos” , sentenció con absoluta calma al ser consultada sobre la relación entre el padre de sus hijos y la empresaria.

Apertura a MasterChef: Al ser interrogada sobre si aceptaría sumarse como participante del certamen que encabeza la ex de su pareja, la modelo fue categórica: “Vi MasterChef mientras estaba Maxi. No tengo contacto con Wanda, pero no tengo problema con ella, obvio que hablaría. No sé, puede ser, ¿por qué no?”.

Una convivencia mediática bajo la mirada del público

El paso de Maxi López por el certamen culinario ya había acercado a Christiansson a la dinámica de la televisión argentina. Ahora, instalada en el país y dedicada al cuidado de sus pequeños Elle y Lando, las miradas están puestas en cómo se reacomodará el mapa familiar y profesional.

Pese a que por el momento la firma “DaniChef” parece limitarse a un juego doméstico, la predisposición pública de la modelo y la búsqueda constante de figuras para la pantalla chica mantienen abierta la expectativa de un cruce histórico en los estudios.