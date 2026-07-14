¿Se sufre otra vez? La impactante predicción astrológica para el partido de Argentina ante Inglaterra por el pase a la final

La astrología anticipó qué deparan los astros para la semifinal de este miércoles. Alargue, goles de ambos lados, minutos clave de máxima tensión y el resultado final que ilusiona a todo el país.

La expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra paraliza al país. Este miércoles a las 16:00 (hora argentina), la Scaloneta buscará un lugar en la gran final del mundo en Atlanta, y como suele ocurrir en la previa de estos partidos decisivos, las miradas no solo están puestas en la táctica de Lionel Scaloni, sino también en lo que dictan los astros.

Un reciente y detallado análisis astrológico anticipa un panorama de muchísima intensidad y sufrimiento para los hinchas argentinos. Sin embargo, hay un factor clave: la Selección cuenta con el beneficio energético de su “cumpleaños” astrológico. Con su carta natal de origen en el signo de Cáncer, el Sol favorece enormemente al equipo de cara a la gran definición del torneo.

Los minutos clave del partido: tensión y lucidez

El pronóstico astrológico detalla momentos muy específicos del encuentro que mantendrán a todos al borde del asiento:

Primer tiempo (Minutos 32 al 41): Se prevé un aspecto de fuerte tensión. “Va a haber faltas graves, tarjetas amarillas y caídas. Va a estar muy difícil” , advierte la predicción.

Segundo tiempo (De 17:13 a 17:18 horas): Se abrirá la “ventana máxima de lucidez”. Será el instante crucial donde tanto los técnicos (Scaloni y su par inglés) como los capitanes en cancha deberán reorganizar el juego ante un panorama durísimo.

¿Vamos a alargue? El pronóstico del resultado final

A pesar de que Inglaterra vendrá con una estrategia muy estudiada y peligrosa, el factor planetario terminará jugándole en contra a los europeos: Saturno no los favorece, mientras que a la Albiceleste la acompaña el Sol en Cáncer.

Aun así, la astróloga adelantó que el desgaste físico será extremo debido al calor de Estados Unidos y que el partido no se definirá en los 90 minutos reglamentarios:

“Vamos a ir a alargue. Tendremos un empate 2-2 porque vamos a recibir goles y el Dibu Martínez va a tener que estar muy atento. Espero que no lleguemos a penales por el cansancio de los chicos, pero confío en que ganamos 3-2 porque Inglaterra se va a terminar cansando en el último tiempo.”

Viví toda la previa de las semifinales, el minuto a minuto del partido más esperado y toda la previa, el partido y el post a través de la pantalla de El 9 Televida.