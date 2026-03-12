Se sortea una salida de GH y se compró el talonario: Emanuel Di Gioia intentó justificar a Carmiña tras su expulsión

La gala de este miércoles en la Generación Dorada sumó un capítulo impensado cuando Emanuel Di Gioia, testigo directo del hecho, pidió la palabra para defender a Carmiña, pero la embarró y ahora en las redes piden su salida.

La salida de la periodista paraguaya de Gran Hermano por la pantalla de El 9 Televida no trajo la calma esperada, sino que encendió un nuevo foco de conflicto. En una polémica defensa que dejó a todos mudos, Emanuel Di Gioia intentó minimizar los dichos racistas contra Mavinga asegurando que “no hubo maldad”, lo que desató una ola de repudio en las redes y un pedido masivo para que él también sea sancionado de forma inmediata.

La gala de este miércoles en la Generación Dorada sumó un capítulo impensado cuando Emanuel Di Gioia, testigo directo del hecho, pidió la palabra para defender a su excompañera. El concursante, que estaba desayunando junto a la paraguaya al momento de las agresiones, intentó explicar ante la mirada de Santiago del Moro que la intención de la mujer no fue herir a nadie. Según su versión por la pantalla de El 9 Televida, ella se habría arrepentido al instante pidiendo que “borraran” ese fragmento, tal como si estuviera en su programa de radio.

Sin embargo, el descargo de Emanuel terminó siendo nafta para el fuego. Mientras él intentaba limpiar la imagen de su amiga, los internautas en la red X recordaron con videos que su actitud en el momento de los insultos no fue de distancia, sino de risas y festejos. “No creo que haya sido de maldad”, lanzó el participante, una frase que fue calificada como una burla por los seguidores mendocinos, quienes consideraron que su complicidad fue tan grave como las palabras de la propia Carmiña Masi.

La reacción en las redes sociales fue fulminante y el nombre del jugador se convirtió en tendencia por los motivos menos deseados. Los usuarios lo tildaron de “cara rota” e “inmundo”, cuestionando por qué la producción no aplicó una sanción conjunta para todos los que avalaron el ataque hacia Jenny Mavinga. El pedido de expulsión para Di Gioia creció minuto a minuto, alimentado por la indignación de ver cómo intentaba justificar lo injustificable bajo el pretexto de un supuesto arrepentimiento que las cámaras nunca registraron.

El clima de la Generación Dorada se volvió irrespirable y la figura de Emanuel quedó totalmente debilitada de cara a las próximas nominaciones. Su intento de “lavarse las manos” le salió el tiro por la culata, ya que el público de El 9 Televida no perdona la tibieza ante actos de discriminación tan explícitos.

Esta noche, se espera que el Big tome una decisión sobre este descargo, que para muchos fue un insulto a la inteligencia de los televidentes y un nuevo golpe a la integridad de la joven congoleña.

Con este panorama, el reality atraviesa su crisis de convivencia más profunda desde el debut. La defensa de Emanuel Di Gioia no solo hundió más su propia imagen, sino que dejó en claro que dentro de la casa todavía hay quienes no dimensionan la gravedad del racismo. Mientras Jenny intenta reponerse del mal momento, la sombra de una nueva sanción planea sobre el living, prometiendo una gala de jueves donde la justicia y el reglamento volverán a ser los únicos protagonistas de la noche mendocina.