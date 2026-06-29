Se quebró en vivo: Messi lo abrazó y Maxi López no pudo contener la emoción

El exfutbolista se quebró ante las cámaras luego del cálido saludo que se volvió viral. Compartieron plantel en el Barcelona hace dos décadas y este sábado se cruzaron en la previa del triunfo de la Selección.

La fiebre mundialista no da tregua y la Selección Argentina sigue regalando momentos memorables tanto adentro como afuera de la cancha en este Mundial 2026. En la previa del último encuentro de la fase de grupos, el imponente AT&T Stadium de Arlington fue testigo de un cruce cargado de nostalgia, afecto y lágrimas que rápidamente invadió las redes sociales: el gran abrazo entre Lionel Messi y Maxi López.

El exdelantero de River y Barcelona se encuentra actualmente en Estados Unidos como parte del equipo enviado por Telefe para realizar la cobertura periodística de la Copa del Mundo. Lo que Maxi López no imaginaba era que los minutos previos al pitazo inicial le depararían una de las emociones más grandes de su vida profesional y personal, cuando el propio capitán de la Albiceleste interrumpió su rutina de calentamiento para acercarse a saludarlo de manera muy afectuosa.

Un abrazo con historia: el recuerdo del Barcelona

Al borde del llanto y con la voz visiblemente quebrada por la emoción del momento, el ex de Wanda Nara fue abordado por la transmisión oficial apenas terminaron de captarlo las cámaras junto al astro rosarino. El reencuentro remite de forma directa a la temporada 2005/2006, etapa en la que ambos compartieron el plantel profesional del Barcelona de España, cuando un jovencísimo Lionel Messi daba sus primeros pasos en la élite del fútbol mundial.

“Le di el abrazo de todos los argentinos. Fue ese abrazo apretado, sentido, pero hermoso, obviamente. Por lo que lo quieren mis hijos y haber tenido la oportunidad de estar acá, verlo a él… me emociona… Eso es Leo: sencillo, cercano. Hemos tenido un montón de charlas, hemos vivido un montón de cosas”, confesó López conmovido.

Haciendo un repaso de lo que significó aquella etapa compartida en Europa, el rubio exatacante no ocultó su orgullo por haber sido testigo del nacimiento del mito futbolístico: “Me hubiese gustado vivir muchísimas más. Me dio para dos años, pero llegué a compartir cosas, a ganar y de la mano de él, de la mano de un montón de cracks… poder estar acá, la verdad que para mí es un regalo”.

El hito histórico de Messi y la mira en octavos

El emotivo cruce sirvió como la antesala perfecta para otra jornada histórica de la Scaloneta en suelo norteamericano. Con un equipo conformado por una amplia mayoría de futbolistas suplentes, la Selección Argentina derrotó con autoridad por 3 a 1 a Jordania en la tercera fecha del Grupo J, sellando una primera ronda perfecta con puntaje ideal.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Giovani Lo Celso de tiro libre, un penal ejecutado por Lautaro Martínez y una genialidad absoluta del propio Lionel Messi, quien ingresó en la segunda mitad y metió un formidable tiro libre al ángulo. Con este tanto, el capitán —a sus 39 años recién cumplidos— alcanzó los 19 goles en su cuenta personal histórica de la Copa del Mundo y quebró un récord absoluto en la historia del fútbol: transformarse en el primer jugador en anotar de forma consecutiva en siete partidos distintos del certamen ecuménico.

Con la primera fase guardada en el bolsillo, el combinado nacional finalizó como líder absoluto de su zona y ya pone el foco en su próximo gran objetivo de eliminación directa: el cruce ante Cabo Verde en los octavos de final.