¡Se prendió fuego la casa! Striptease hot, chape furioso y escándalo en Gran Hermano entre Luana y Juan Carlos

Los participantes protagonizaron un baile de alto voltaje al ritmo de Black Velvet que terminó con un beso apasionado. El momento descolocó a Coty Romero en el streaming y desató una ola de repercusiones en las redes sociales. Mirá el video exclusivo en elnueve.com.

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro y, tras una semana cargada de feroces cruces, la casa más famosa del país mutó de la tensión absoluta al romanticismo más fogoso. La gran protagonista de la noche fue Luana Fernández, quien decidió dejar atrás sus escandalosas peleas con Nenu López y las constantes críticas de sus compañeros para entregarse por completo al disfrute de la última fiesta temática del reality de Telefe, que ya es un éxito en Mendoza a través de El 9 Televida.

En medio de la pista, Luana se mostró sumamente compinche con Juan Carlos “JC” López, uno de los participantes que ingresó recientemente gracias al repechaje. Lo que comenzó como un juego de miradas cómplices y risas derivó en una performance improvisada cargada de sensualidad. Al compás de Black Velvet, el clásico e inolvidable tema de Alannah Myles, la pareja improvisó un jugado striptease que elevó la temperatura del lugar y dejó a todos con la boca abierta.

Un chape furioso que descolocó al streaming

La química entre ambos fue escalando de manera evidente hasta que, sin poder ocultar la atracción, Luana y JC sellaron la ardiente coreografía con un apasionado beso frente a las miradas atónitas del resto de los jugadores. La desinhibición de la pareja no solo encendió la pantalla, sino que provocó un verdadero sismo en el streaming oficial del programa.

Las conductoras del espacio digital, Coty Romero y Danelik, no pudieron disimular su absoluto asombro al seguir la transmisión en vivo. Al ver la intensidad del striptease y el posterior chape, la correntina lanzó un grito de impacto, mientras que la tucumana se llevó las manos a la cara sin poder creer lo que estaba observando. Tras unos segundos de total desconcierto, ambas terminaron celebrando la audacia de los participantes.

El pasado de “JC” como stripper y el polémico video viral de Luana

Cabe destacar que Juan Carlos no es ningún improvisado en el arte de la seducción. El participante tiene un pasado mediático llamativo: fue elegido “Mister Primavera” en el programa de Susana Giménez, mantuvo romances en el pasado con figuras como Valeria Britos y Sabrina Ravelli, y en su presentación antes de entrar a la casa fue muy claro: “Construí una carrera sacándome la ropa. Me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien”. De hecho, días atrás ya había tenido un acercamiento hot con Tamara Paganini.

Por el lado de Luana, este fogoso encuentro se produce en medio de un torbellino de emociones, luego del tenso cara a cara que tuvo en pantalla con su exnovio, Lucas, y de los cuestionamientos de la casa sobre la autenticidad de su vínculo con Franco Zunino.

Para colmo de males, en las últimas horas comenzó a circular con fuerza en las redes sociales una antigua y picante entrevista que la jugadora dio años atrás en el ciclo Elo Podcast, donde juega de forma muy provocativa y con un tono de evidente coqueteo con un chupetín frente al conductor Elías, sumando más leña al fuego a su perfil de estratega desinhibida.

¿Será este apasionado romance una jugada maestra de Luana para asegurarse su permanencia en el juego, o nació verdaderamente el amor con el exstripper? Seguí todo el debate de los analistas y la gala de eliminación de esta noche de El 9 Televida.