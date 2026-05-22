Se picó la casa: quedó armada la primera placa de Gran Hermano tras el repechaje y hay 6 nominados en la cuerda floja

El conductor Santiago del Moro fue el encargado de anunciar una placa multitudinaria y explosiva que dejó en peligro tanto a históricos como a recién llegados: Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso son los nominados.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada apenas terminó de acomodar las valijas de sus 25 habitantes y el juego ya le dio un cachetazo de realidad a los participantes. Este jueves por la noche, a solo 24 horas del revolucionario repechaje y los nuevos ingresos, se llevó a cabo la duodécima gala de nominación en la pantalla de El 9 Televida. El conductor Santiago del Moro fue el encargado de anunciar una placa multitudinaria y explosiva que dejó en peligro tanto a históricos como a recién llegados: Matías Hanssen, Eduardo Carrera, Mariela Prieto, Cinzia Francischiello, Steffany Pereira y Juan “Juanicar” Caruso son los nominados.

La gala tuvo un condimento especial que encendió las alarmas de todos. “Ojo con esta placa. Es muy peligrosa porque es negativa”, advirtió Del Moro. A diferencia de lo que venía ocurriendo, esta vez el voto del público es negativo: la gente vota a quién quiere expulsar, lo que suele dejar contra las cuerdas a los participantes que generan mayor rechazo o divisiones en el afuera. La eliminación se concretará el próximo lunes 25 de mayo, en una emisión especial por el Día de la Patria.

Una estrategia con ventaja: solo votaron los “originales”

Para equiparar la cancha, la producción dispuso una regla clara: en esta gala solo tuvieron derecho a voto los 12 participantes “originales” (aquellos que venían jugando desde el inicio). Las nuevas incorporaciones y los que regresaron en el repechaje no pudieron nominar debido a la ventaja de contar con información del afuera.

Además, la noche estuvo marcada por otros factores clave: Titi Tcherkaski respiró aliviada al contar con inmunidad por ser la líder de la semana, mientras que la última eliminada, Danelik Galazán, usó su “voto legado” desde el afuera para anular por completo las nominaciones de Luana Fernández.

El más apuntado de la noche fue el recién ingresado Matías Hanssen, quien cosechó la mayor cantidad de votos en contra. El tucumano recibió dos puntos de Emanuel Di Gioia, dos de Eduardo Carrera y dos de Franco Zunino (quien originalmente había votado a la líder Titi por error y sus puntos se redireccionaron). Los originales no dudaron en marcarle la cancha al “nuevo” desde el minuto uno.

Mitad y mitad: históricos vs. nuevos ingresantes

La placa definitiva quedó configurada con un perfecto y picante equilibrio: tres participantes del grupo original y tres de las caras nuevas que entraron el miércoles.

Los Nuevos: Además de Matías Hanssen , la placa sumó a Mariela Prieto (la esposa del Turco García recibió dos votos de Tamara Paganini ) y a la influencer paraguaya Steffany Pereira , apuntada por Cinzia .

Los Originales: Eduardo Carrera quedó sumamente expuesto tras recibir los votos de Manuel Ibero, Titi y Juanicar. La placa la completan la propia Cinzia Francischiello (nominada por Gladys La Bomba Tucumana) y Juanicar Caruso (quien sumó puntos de Yanina Zilli).

Según el análisis de los especialistas en el debate, los tres “originales” son los que corren mayor riesgo el próximo lunes. Al llevar casi tres meses de exposición continua en la pantalla de El 9 Televida, tanto Eduardo como Cinzia arrastran un considerable porcentaje de rechazo entre los fanáticos del reality, lo que podría costarles muy caro en un formato de votación negativa.

Como si la tensión de la eliminación fuera poca, Gran Hermano ya les tiró una zanahoria para motivarlos: anunció que en los próximos días se jugará un desafío especial donde el premio mayor será un auto 0 kilómetro, una noticia que ya empezó a generar alianzas y estrategias contrarreloj en la casa más famosa del país.