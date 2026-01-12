Se picó entre Betular y Martitegui en MasterChef Celebrity: una discrepancia a la hora de evaluar un plato los enfrentó

En tenso momento se vivió este domingo en El 9 Televida cuando los chefs del reality culinario no pudieron ocultar sus diferencias al momento de evaluar el plato de La Joaqui.

Damián Betular y Germán Martitegui fueron los protagonistas de un tenso momento que se vivió este domingo en MasterChef Celebrity, en la pantalla de El 9 Televida. Los chefs del jurado se enfrentaron en una devolución a un plato de la Joaqui. “No quiero hablar más”, respondió tajante el cocinero oriundo de Necochea.

La escena se mostró este domingo cuando La Joaqui presentó su comida ante el jurado del programa de las noches de Mendoza. Betular consideró que le faltaba algo, pero aseguró que “no termino de definir qué”. Luego de mencionar algunas cuestiones adicionales, resumió su opinión en dos palabras: “Buen trabajo“.

Acto seguido, Martitegui dio su devolución, pero difirió con su colega y fue contundente: “Para mí hay dos cosas completamente desconectadas acá, la sopa fría como una brisa de verano y después están los porotos y las arvejas que te pidió Betular, que están sobre cosidos, es como un guiso abajo, el kale no está crocante”.

Sin embargo, en ese preciso instante Germán interrumpió su opinión al advertir la cara del pastelero, quien le indicó que “estaba crocante”. A modo de refutar su devolución, “Tegui” agarró el alimento y lo movió para mostrar que no está crocante. Sin más, se volvió a su lugar y sentenció: “No quiero hablar más”.

En medio del tenso momento, la conductora intentó calmar las aguas y le pidió que no peleen, aunque ambos negaron que se tratara de una discusión, sino simple “debate”. Tras dicho intercambio de opiniones, ambos tuvieron la misma postura con otros platos.

