Se picó en Gran Hermano: ¿renuncia la Bomba Tucumana tras un durísimo cruce con Luana?

La tensión escaló a tal punto que la cantante tropical amenazó con abandonar el reality este mismo lunes: “No tengo necesidad de soportar esto”.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada atraviesa sus horas más críticas. Lo que debía ser una cena de nominados para debatir estrategias terminó en una batalla campal entre Gladys “La Bomba” Tucumana y Luana Fernández. La tensión escaló a tal punto que la cantante tropical amenazó con abandonar el reality de Telefe este mismo lunes: “No tengo necesidad de soportar esto”.

Una acusación “irreproducible” que desató la furia

El conflicto, que ya venía cocinándose por comentarios sobre la edad de Gladys, estalló por los aires durante la cena. Según el relato de la artista, Luana habría cruzado todos los límites con una acusación gravísima vinculada a Franco Zunino.

“Grave es que alguien te diga ‘vos sos una prostitut y viniste acá a sacarme mi marido’. ¿A una señora de 60 años? Yo no la disculpo una mierd*”*, sentenció Gladys frente a sus compañeros, visiblemente afectada. La cantante hizo valer su trayectoria y dejó en claro que no permitirá que ensucien su nombre: “Tengo una vida y una carrera hecha. Ustedes son jovencitas, pero yo no vine a acostarme con nadie”.

“Me clavó un puñal por la espalda”

Por su parte, Luana no se quedó atrás y enfrentó a la referente de la movida tropical. La modelo cuestionó el juego de la Bomba, asegurando que lleva poco tiempo en la casa para juzgarla. “Hacete la buenita”, le retrucó Gladys, quien además la acusó de desleal: “Tengo un sello de lealtad en la frente y ella me clavó un puñal por la espalda”.

El trasfondo de la disputa es, sin dudas, el vínculo de Gladys con Franco Zunino. Mientras Luana insinúa que hay intenciones ocultas, la Bomba insiste en que todo fue un juego y que los conflictos previos de la pareja no le pertenecen.

¿Se va de la casa?

La indignación de Gladys es tal que la posibilidad de una renuncia voluntaria está sobre la mesa. “Si yo te digo así es feo. Tal vez algunas personas pueden soportarlo y yo no”, disparó, dejando abierta la puerta de salida antes de la gala de eliminación de esta noche.

Mendoza y el país entero estarán pegados a la pantalla de Canal 9 Televida para ver si la producción logra retener a la artista o si el escándalo con Luana marca el final de su camino en el reality.