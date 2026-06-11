Se picó en Gran Hermano: Cinzia Francischiello acusó de xenófobo a Emanuel Di Gioia en vivo

La participante venezolana mandó al frente a su compañero durante la gala tras un polémico comentario sobre los regalos de la Selección Argentina. “Fue incómodo, desafortunado y desagradable”, lanzó ella.

La última gala de nominaciones de Gran Hermano: Generación Dorada no solo dejó una placa multitudinaria y estrategias al rojo vivo, sino que también desató un verdadero escándalo por convivencia. En pleno aire, Cinzia Francischiello acusó públicamente a Emanuel Di Gioia de tener actitudes xenófobas y discriminatorias hacia los participantes extranjeros del reality. El tenso cruce paralizó a Santiago del Moro, así se vivió en El 9 Televida.

El conflicto estalló luego de que la producción ingresara a la casa una serie de obsequios temáticos vinculados a la Selección Argentina, que incluían camisetas, medias y pantuflas. Como el cotillón no alcanzaba para los 22 habitantes de la casa, comenzó una disputa por el reparto que terminó de la peor manera.

El descargo de Cinzia: “Nos quería dejar de lado por la nacionalidad”

Aprovechando el vivo con Santiago del Moro, la influencer venezolana pidió la palabra y no dudó en exponer la situación ante millones de espectadores: “La idea de Emanuel era que tenían prioridad los argentinos por ser argentinos; por ende, paraguaya, venezolana, chilena y uruguaya no teníamos prioridad, básicamente. La verdad es que fue bastante incómodo, desafortunado y desagradable”, disparó Cinzia de forma tajante.

Visiblemente movilizada por la situación, la participante recordó las reglas de convivencia del programa conducido por Santiago del Moro: “Dentro del reglamento de Gran Hermano todos sabemos que no se puede hacer alusión o dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia o religión. Yo me siento mitad argentina, banco al país en el mundial, canto las canciones y alzo la bandera con orgullo porque este país me abrió las puertas, soy residente y pago mis impuestos”, concluyó, recibiendo el apoyo de Manuel Ibero, quien le cedió sus obsequios.

La fría respuesta de Emanuel tras la acusación

Lejos de pedir disculpas o mostrarse conciliador ante el planteo de su compañera, Emanuel Di Gioia reaccionó con total frialdad y acusó a la participante de estar utilizando la situación de manera victimista para armar una estrategia televisiva.

Intervenido por del Moro para dar su versión de los hechos, el jugador fue contundente y letal: “Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas. Hay que decir las cosas como son: Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego”, retrucó de forma tajante, minimizando por completo el reclamo.

El gravísimo cruce en el living promete traer severas repercusiones tanto en el clima interno de la casa más famosa del país como en el afuera, de cara al voto del público. ¿Habrá algún tipo de sanción o llamado de atención por parte de “Big” ante los dichos denunciados?