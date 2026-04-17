¿Se picó con las divas por un horario? Wanda Nara y Vero Lozano enfrentadas por la codiciada franja central

Telefe ya proyecta su futuro para la segunda mitad del año. Sin embargo, lo que debería ser una planificación tranquila se ha transformado en una “batalla de pasillo”.

Tras el rotundo éxito de MasterChef Celebrity, que coronó a Ian Lucas como el gran ganador en la pantalla de Canal 9 Televida, el canal ya proyecta su futuro para la segunda mitad del año. Sin embargo, lo que debería ser una planificación tranquila se ha transformado en una “batalla de pasillo” entre dos de las máximas figuras de la señal: Wanda Nara y Verónica Lozano.

Un solo lugar para dos proyectos gigantes

La disputa no es por un mismo programa, sino por el espacio en la grilla. Según informó el periodista Santiago Sposato, las autoridades del canal tienen dos formatos de peso sobre la mesa: una nueva edición de MasterChef Celebrity y el regreso de Bake Off Famosos.

El problema radica en que, debido a los costos de producción y la logística de programación, solo hay lugar para uno de los dos programas a partir de septiembre (luego del Mundial). La interna estalló porque, aparentemente, a ambas conductoras les habrían prometido “por separado” que su proyecto sería el elegido para el horario central.

¿Trayectoria o tendencia?: La nueva contra la vieja escuela

La contienda pone frente a frente dos perfiles muy distintos:

Verónica Lozano: La elegida para conducir Bake Off Famosos . Representa la trayectoria y la solvencia de años liderando las tardes del canal.

Wanda Nara: La pieza clave para MasterChef Celebrity. Representa la frescura de la “nueva generación” y el impacto mediático que garantiza repercusión constante.

“Abrazos en el pasillo, dardos en la espalda”

A pesar de que frente a las cámaras y en los encuentros casuales dentro del canal mantienen las formas, la relación sería de extrema tensión. “Si se cruzan se abrazan y se dicen ‘qué linda que estás’, pero por atrás se tiran mala onda”, revelaron en el programa A la Tarde.

Ambas conductoras están atentas a los movimientos de los directivos. Mientras Wanda confía en el éxito que ya demostró al frente del reality de cocina, Vero Lozano espera que su solidez le gane la pulseada para debutar en el formato de pastelería. Por ahora, el canal mantiene el hermetismo, pero el tiempo corre y septiembre está a la vuelta de la esquina.