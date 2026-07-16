Se partió: Georgina Barbarossa sufrió una tremenda caída en medio de los festejos por Argentina

La conductora ingresó a su programa desbordada de alegría por el pase a la final del Mundial. Sin embargo, un mal paso en los pasillos de Telefe la hizo terminar en el suelo. Mirá el video.

La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 desató una ola de festejos incontrolables en cada rincón del país, y la televisión no fue la excepción. Sin embargo, la euforia le jugó una mala pasada a Georgina Barbarossa, quien protagonizó un preocupante accidente en vivo justo al inicio de su programa, A la Barbarossa, programa que emite en Mendoza por El 9 Televida al término de Cada Día.

La conductora, reconocida por su energía desbordante y su sentido del humor, comenzó la emisión de este jueves festejando a puro salto, revoleando una bandera argentina y cantando los hits de la Scaloneta junto a todo su equipo por los pasillos del canal. Pero en medio del descontrol y la alegría por el triunfo ante Inglaterra, Georgina perdió la estabilidad y sufrió una dura caída que paralizó a toda la producción.

Un tropezón que casi termina en tragedia

Mientras avanzaba saltando hacia el estudio principal escoltada por sus panelistas, la actriz cayó al suelo. En cuestión de segundos, Georgina tropezó y terminó tendida en el piso del pasillo. Sus compañeros de equipo la ayudaron a levantarse mientras seguían avanzando hacia el estudio con algarabía y felicidad.

Tras unos segundos de extrema preocupación en los que se evaluó pedir asistencia médica de urgencia, la conductora logró reincorporarse con ayuda de sus compañeros.

“¡Casi me mato por la Scaloneta!”

Fiel a su estilo inquebrantable, y una vez pasado el susto, Georgina intentó llevar tranquilidad a los televidentes apelando a la risa para descontracturar el dramático momento: “¡Ay, por favor! ¡Casi me mato por la Scaloneta! Me llevé puesto el escalón con la emoción, pero estoy bien, ¡estoy viva! Que no se corte la fiesta”, exclamó la conductora entre risas y quejas, mientras se acomodaba la ropa para dar inicio formal al programa.

Afortunadamente, el accidente no pasó de un fuerte golpe y un gran susto para todo el canal. En las redes sociales, el video del espectacular porrazo no tardó en volverse viral, sumándose a la interminable lista de bloopers que está dejando este apasionante e intenso Mundial.

Seguí de cerca todas las repercusiones de la gran final del Mundial, los mejores bloopers de la televisión y el espectáculo a través de la pantalla de El 9 Televida.