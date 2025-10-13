Sé parte de la gran final de La Voz Argentina: Elegí quién se consagra este lunes en El 9 Televida

Este domingo se emitió la primera parte de la Gran Final de La Voz Argentina. Este lunes se define quién gana el talent show de El 9 Televida y vos podés ser parte.

Este lunes, El 9 Televida vivirá una de las noches más trascendentales del 2025, es que su talent show, La Voz Argentina, llega a su final. Y vos, desde tu casa podés ser parte. Acá te contamos cómo participar y a qué hora se emite el último programa y qué dicen las encuestas sobre quién gana el premio mayor.

A pocas horas de conocer quién será el ganador de La Voz Argentina, la expectativa crece exponencialmente en las redes sociales, donde los usuarios anticipan sus votos en distintas encuestas que ya circulan. Esto sirve como una especie de sondeo extraoficial para tener una idea por dónde podría decantar la elección del público, quienes eligieron a Alan Lez (team Lali), Nicolás Behringer (team Luck Ra), Milagros Gerez Amud (team Soledad Pastorutti) y Eugenia Rodríguez (team Miranda!) como los favoritos.

Al tener un gran fandom en las redes sociales, los cuatro integrantes de la gran final son parte de dos encuestas creadas por los usuarios @sebittase y @julianfanky, quienes acaparan el sufragio popular y dan un pantallazo en la previa a lo que será un día consagratorio.

El común denominador de las dos encuestas da como ganador, con amplio margen, a Nicolás Behringer, quien se destacó en anteriores galas bajo la tutela de Luck Ra y empatizó rápidamente con el público por su historia de vida.

Y vos, ¿cómo podés ser parte?

Se puede elegir cualquiera de los siguientes tres métodos para votar por el cantante que se desee seleccionar como ganador. Además, los participantes en la votación tienen la posibilidad de ganar hasta 3 millones de pesos, según afirman desde la emisora.

1. Votación por página web

Ingresar a LaVozArg.ar

Seguir las instrucciones en la web para seleccionar al finalista preferido.

2. Votación por mensaje de texto (SMS)

Abrir la aplicación de mensajes de texto en el teléfono.

Enviar un SMS al número 9009 .

. El contenido del SMS debe ser el nombre del cantante por el que se desea votar: Para votar por Alan Lez, enviar ALAN al 9009. Para votar por Nicolás Behringer, enviar NICOLÁS al 9009. Para votar por Eugenia Rodríguez, enviar EUGENIA al 9009. Para votar por Milagros Gerez Amud, enviar MILAGROS al 9009.



3. Votación por código QR

Buscar el código QR que aparece en la pantalla de Telefe cuando el programa está pasando. Este código también puede aparecer antes de un corte publicitario, por ejemplo.

de Telefe cuando el programa está pasando. Este código también puede aparecer antes de un corte publicitario, por ejemplo. Escanear el código QR con la cámara o una aplicación lectora de códigos QR en el dispositivo.

en el dispositivo. Esto dirigirá al usuario a la plataforma de votación para que emita su elección.

Este lunes a las 21:45 horas, El 9 Televida pone la señal de Telefé para que vivas la Gran Final de La Voz Argentina.