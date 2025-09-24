Se le complica el panorama a Yeşim en La Traición

Tarık, tras ver la verdadera naturaleza de Yeşim en toda su crudeza, ya no la tolera; pero lo peor es que no le creerá algo que sí sucede y que es peligroso. Mirá lo que va a pasar este jueves en La Traición, en El 9 Televida.

Tarık, tras ver la verdadera naturaleza de Yeşim en toda su crudeza, ya no la tolera. Sin embargo, lo que se verá en el episodio de este jueves, más allá de esto que se verá con absoluta claridad, lo más importante es que esta actitud desaprensiva afectará a Öykü.

La niña desaparece en medio de una fuerte discusión que sus padres protagonizan, y si bien la mujer se lo dice a Tarık, este ya no le cree absolutamente nada, así que Yeşim queda sola para buscar a su hija perdida.

Mientras, a Oylum se le va a complejizar el panorama porque ahora, además de Tolga, tiene al nuevo personaje que conoció en la calle y que la defendió del tipo con el revólver, interesado en ella. Esto le traerá discusiones y problemas con Tolga que empieza a sentir celos ante la posibilidad de perder el amor de Oylum.

Y por último está Güzide que intenta procesar todas las mentiras y engaños de los que va tomando conocimiento de parte de quienes, hasta entonces, consideró que eran su familia. Y acá entra a jugar fuerte Sezai para acompañarla y darle apoyo en este difícil momento.

Así avanza la trama de la novela que en Turquía se llamó Aldatmak y que acá apenas comienza pero que ya tiene su fandom.