Se las tenía jurada y bueno, se la dejaron servida: Mirá si Yildiz lo iba a dejar pasar en Pasión Prohibida

Una “intervención” de Ender y Şahika terminó en un problema gigante para Yildiz con su marido, su suegra, su suegro y todo el mundo. Pero eso de dejar que el universo se encargue no es lo de ella así que una ejecución de una venganza le pone sabor a Pasión Prohibida en Canal 9 Televida.

En el episodio de este lunes que Canal 9 Televida puso al aire de Pasión Prohibida Yildiz fue humillada. Gentileza de Ender y Şahika, la rubia vio tambalear su matrimonio con Çağatay, y de paso, aprovechando la jugada, sus suegros no escatimaron esfuerzos en atacarla por ello y por cualquier otra cosa. Pero todo esto no durará mucho, y la vida la dará la chance de vengarse de quienes la utilizaron como chivo expiatorio.

Después de la vergonzosa humillación ante todos los invitados en la fiesta de aniversario de la empresa de su suegro, Yildiz decide tomar cartas en el asunto y no quedarse de brazos cruzados.

La rubia mujer lleva a algunas amigas de la alta sociedad, quienes estuvieron presentes en la comida organizada por Ender, a la modesta casa de sus enemigas, exponiéndolas ante su nueva realidad. Luego de mostrarles el lugar con atisbos despectivos añade: “Aquí es donde viven”, para así asegurarse de que todas sepan la nueva condición en la que Ender y Şahika viven ahora.

Las reacciones de Ender y Şahika no hacen esperar. Ambas intentan desesperadamente convencer a las invitadas de que no es su casa, pero la verdad no ha tardado en salir a la luz.

Ahora que Yildiz consiguió vengarse puede que la historia cambie, o no, pero para saber si ésto sucede o no te aconsejamos que no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en la pantalla de Canal 9 Televida.