Se la manda, se disculpa y se toma el palo: Tranca Meriç en Pasión Prohibida

Doğan se besó con Meriç y se va todo al tacho lo que intentaba construir con Yildiz en Pasión Prohibida.¿Tiene oportunidad de enmendar esto? Mirá lo que va a pasar en la novela de las tardes de El 9 Televida.

La llegada de dos mujeres altera la trama de Pasión Prohibida. Primero, Meriç, quien apareció como amiga de Kumru cuando se iba a casar con Çağatay. Luego, Handan, la madre de Kumru. Y las dos están buscando al final lo mismo, arruinar a Yildiz. Quien primero actúa, pero luego se arrepiente es la abogada. Mirá lo que hizo y lo que va a pasar en la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Doğan, por fin, le declara su amor a Yildiz diciéndole que la quiere; y ella, impresionada por la situación, le dice que tiene que pensarlo. Doğan se muestra seguro de sus sentimientos y ya no quiere tener un matrimonio de conveniencia. Pero el día que Yildiz leva a comunicar que está dispuesta a darle una oportunidad como pareja, se encuentra a su marido besándose con la mejor amiga de Kumru, Meriç. El empresario le jura y perjura que es una confusión, incluso llama a la abogada por teléfono para que le explique a Yildiz todo lo sucedido.

Así, Doğan cita a la mejor amiga de Kumru en su mansión para aclarar todo lo que ha pasado. Cuando Meriç llega, se ha sincerado con los dos y Yildiz, después de muchas dudas, ha decidido creerle.

Doğan, por su parte, le dedica unas palabras a su esposa, haciendo que vuelva a replantearse ser una pareja real y no de conveniencia. Por su parte, Meriç, abrumada por la situación incómoda que está viviendo, decide marcharse y dejar atrás todos sus sentimientos por Doğan. Una decisión que ha tranquilizado tanto a Yildiz como al empresario.

¿Cómo seguirá todo entre Yildiz y Doğan? ¿Avanzará eso? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.