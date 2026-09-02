“Se hace imposible seguir adelante”: el dramático anuncio de Brian Lanzelotta tras la estafa de los $17 millones

Tras haber sido víctima de un engaño con un falso comprobante de pago por 17 millones de pesos —cuya mercadería fue enviada a Mendoza—, el ex Gran Hermano confirmó en redes sociales que pondrá en venta su fábrica de papel higiénico. Superado por las deudas acumuladas, el cantante compartió un desgarrador video para comunicar el fin del proyecto.

La pesadilla económica que atraviesa Brian Lanzelotta sumó un capítulo definitivo y angustioso. Luego de denunciar públicamente una estafa millonaria relacionada con su emprendimiento de productos de limpieza y papel higiénico Bien Limpio, el exintegrante de Gran Hermano confirmó que se vio obligado a poner a la venta la fábrica para afrontar las deudas que le dejó el engaño.

El conflicto se desencadenó cuando el artista y su familia recibieron un pedido extraordinario de 3.100 bolsones de papel higiénico valuados en 17 millones de pesos. Para cumplir con los plazos de entrega que exigía el supuesto comprador, Lanzelotta solicitó préstamos personales, congeló su carrera musical y trabajó una semana sin descanso junto a su hermano. Sin embargo, la operación terminó en una estafa con comprobantes falsos.

“Se hace imposible seguir adelante”

A través de un extenso video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el músico explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta drástica determinación, tras agotar todos los recursos financieros para sostener la estructura del galpón: “Después de intentarlo, de pensarlo y de analizarlo de muchas formas, se hace imposible seguir adelante con la fábrica. Quedé con una deuda muy grande y me toca vender la fábrica para poder saldar las deudas”, expresó conmocionado.

Lanzelotta remarcó el valor del proyecto y el esfuerzo invertido: “Dejé todo para meterle a este proyecto y de la peor manera tengo que despedirme. Dejé hasta la música, dejé mi vida realmente para poder hacer esto y no se dio, así que con mucha tristeza me toca hoy vender”, lamentó.

La conexión mendocina de la estafa

La causa judicial, radicada en la Fiscalía N° 8 de Delitos Complejos de San Martín, continúa su curso. En sus primeras declaraciones tras el hecho, Lanzelotta había revelado que el camión cargado con la mercadería hurtada tuvo como destino final la provincia de Mendoza, donde incluso parte de los bolsones fue detectada a la venta a través de redes sociales.

Pese al golpe financiero y emocional, el cantante aclaró que la fábrica se entrega armada, con cartera de clientes activa y en pleno funcionamiento para quien decida continuar el negocio, buscando cerrar esta etapa de angustia.