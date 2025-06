Se fue mal: Bajaron a uno de los panelistas de Gran Hermano y culpó a Robertito Funes Ugarte

El exparticipante del reality sorprendió con la explicación de su ausencia en el ciclo La noche de los ex. Mirá lo que pasó y las dos versiones de los implicados.

Juan Rverdito se bajó de las galas de los viernes que Canal 9 Televida emite bajo el nombre de “La Noche de los Exs” en donde los ex participantes de Gran Hermano analizan los momentos más trascendentales de la semana, de cara a la gala de eliminación. La ausencia inesperada de Reverdito no solo generó rumores, sino que también despertó curiosidad acerca de las razones detrás de su repentina desaparición. Esta incógnita se volvió el tema central de conversación en LAM, conducido por Ángel de Brito, quien decidió indagar más profundamente.

“Hace dos meses que estoy laburando con gente en situación de calle. Ayer subí una historia a Instagram y la gente me está dando ropa para todos los que la necesitan. Son terribles las cosas que veo”, explicó.

Luego, el notero del programa de chimentos le preguntó cómo vivió aquel momento en el que se presentó para tener la oportunidad de ingresar con el Golden Ticket a la edición 2025 del reality, donde realizó un desconsolado pedido al no tener trabajo.

A partir de ahí, Juan fue contratado por la producción de Gran Hermanopara ser conductor del Cabify que lleva a los participantes eliminados hacia el estudio, y también comenzó a ser parte del panel deLa Noche de los Ex.

“Más de uno dice ‘este consiguió laburo de remisero’. Para mí es laburo y estoy re contra agradecido. Agradecido a Santi Del Moro que tuvo que ver infinitamente en estos laburos”, aclaró Reverdito.

Sin embargo, el viernes de la semana pasada estuvo ausente y, ante la consulta, el exhermanito contó: “El jueves me mandaron un mensaje donde no estaba, que iban a probar a otro participante. Me sorprendió. Me dijeron que es rotativo”.

“Es difícil estar en un panel donde yo no tengo experiencia y estar con chicos de hace tres años que vienen como panelista. Tenés una desventaja terrible”, explicó.

Finalmente, apuntó contra Robertito Funes Ugarte por sus actitudes con él y concluyó:“Y más si el conductor no te ayuda para nada. Siempre voy con la mejor, contento por la oportunidad, aprendiendo, pero es muy difícil cuando no te tira un centro el conductor. Se hace complicado”.