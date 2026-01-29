Se filtró qué famosos serán parte de “Gran Hermano, generación dorada”

Revelaron los famosos que ingresarán a la casa más famosa del país para ser parte de Gran Hermano Generación Dorada, que comenzará el próximo lunes 23 de febrero en El 9 Televida.
“Vamos a escuchar algunos nombres que ya hicieron fotos para el reality”, comenzó diciendo Ángel de Brito en LAM este 28 de enero. Así se daba a conocer el primer listado de nombres de reconocidas personalidades del mundo del espectáculo argentino que serán de la partida de la nueva edición de Gran Hermano, generación dorada, programa que empieza en El 9 Televida el próximo 23 de febrero.
Y fue Pilar Smith quien reveló: “Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece”. Pero eso no fue todo, ya que la panelista continuó: “Alejandra Majluf, vamos con otro famoso, que yo ya lo había contado, Kennys Palacios”.
“Después otro famoso es el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio”,agregó la angelita sobre Gran Hermano Generación Dorada y agregó: “Después tenemos a Ines de Survivor, se la vio por el canal haciendo la foto”. Por último, el equipo de LAM cerró: “Después me dicen un ex Gran Hermano que se peleó con Jorge Rial, Emanuel Di Gioia”.
¿Cuándo empieza “Gran Hermano: Generación Dorada”?
La noticia fue confirmada por Luly Illbele, quien detalló: “La expectativa es total, hay muchísimo nerviosismo. Ya se empezaron a hacer las fotos del casting y se están seleccionando a los participantes. La casa va a estar totalmente renovada”.
Finalmente, la periodista reveló: “Arranca Gran Hermano Generación Dorada el lunes 23 de febrero. Se vuelven a abrir las puertas de la casa más famosa del país“. A su vez, desde las redes sociales de Telefe y Gran Hermano expresaron: “El lunes 23 de febrero los vas a conocer. El lunes 23 de febrero la casa comienza a latir“.
Información que el mismo Santiago del Moro comunicó en sus redes al inicio de esta semana, generando más expectativa y emoción en el público.