Se filtró qué famosos serán parte de “Gran Hermano, generación dorada”

Revelaron los famosos que ingresarán a la casa más famosa del país para ser parte de Gran Hermano Generación Dorada, que comenzará el próximo lunes 23 de febrero en El 9 Televida.

“Vamos a escuchar algunos nombres que ya hicieron fotos para el reality”, comenzó diciendo Ángel de Brito en LAM este 28 de enero. Así se daba a conocer el primer listado de nombres de reconocidas personalidades del mundo del espectáculo argentino que serán de la partida de la nueva edición de Gran Hermano, generación dorada, programa que empieza en El 9 Televida el próximo 23 de febrero.

Y fue Pilar Smith quien reveló: “Vamos a dar el primer nombre, Divina Gloria, que hace mucho no aparece”. Pero eso no fue todo, ya que la panelista continuó: “Alejandra Majluf, vamos con otro famoso, que yo ya lo había contado, Kennys Palacios”.

“Después otro famoso es el novio de Lizardo Ponce, Franco Poggio”,agregó la angelita sobre Gran Hermano Generación Dorada y agregó: “Después tenemos a Ines de Survivor, se la vio por el canal haciendo la foto”. Por último, el equipo de LAM cerró: “Después me dicen un ex Gran Hermano que se peleó con Jorge Rial, Emanuel Di Gioia”.