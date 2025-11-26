“Se están conociendo”: la frase que corona el rumor de un amor que nació en MasterChef Celebrity

La modelo y el influencer se volvieron protagonistas de rumores de romance, y los seguidores del programa de El 9 Televida no dudaron en indagar al respecto sobre la confirmación que otro ex participante de MasterChef Celebrity, Luis Ventura, lanzó.

Los rumores de amor en las cocinas de MasterChef Celebrity vienen desde hace ya varios días y recién este miércoles, de la boca de un ex participante del reality de cocina de El 9 Televida se escuchó la frase que lo confirmaría: “Se están conociendo”. Más allá de lo que Luis Ventura dijo, los televidentes y seguidores del programa empezaron a notar detalles que, de cierta forma, también confirmarían el rumor de que entre esas hornallas algo más que comida se está cocinando.

Luis Ventura indicó que la modelo estaría conociéndose con Ian Lucas, el influencer y youtuber que tiene miles de seguidores en las redes sociales. ” Se están conociendo. Van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis que jugaba en Victoriano Arenas”, afirmó el ex participante de MasterChef Celebrity con quienes compartió estudio Lucas y Anderson.

A esta afirmación se sumó un gesto que no pasó desapercibido. Ian Lucas siempre se muestra sonriente y optimista en el programa de cocina, pero este martes a la noche la emoción le ganó la partida y una interacción a raíz de esto levantó sospechas.

En su cuenta de Instagram, Ian compartió el video de un plato que siempre le cocinaba a su hermano en momentos difíciles. “Hoy vieron una parte de mí que nunca les mostré. Si me ven siempre con una sonrisa es porque les quiero transmitir eso a ustedes, felicidad. Pero también soy esto”, escribió, junto a un corazón blanco. El llanto en el programa se contagió a todos los presentes, y en las redes sociales Anderson respondió con un: “Te junto a un emoji del corazón rojo”. Esto llamó la atención, dados los rumores de romance y la cercanía que mostraron en los últimos días.

Luis Ventura aseguró en A la Tarde que Ian Lucas probó su suerte con Evangelina Anderson, en medio de las reuniones y las cercanías que mantienen los participantes de MasterChef Celebrity. Según dijeron, él la habría intentado invitar a salir, lo que provocó una revolución entre los usuarios que los siguen.

