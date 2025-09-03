Se encienden las hornallas: La precuela de Masterchef, edición famosos este jueves en El 9 Televida

Se conoció el listado completo de nombres que formará parte de Masterchef Celebrities, el programa de cocina que comenzará en El 9 Televida con la conducción de Wanda Nara.

Masterchef, edición famosos enciende motores, o mejor dicho las cocinas, y es casi literal porque este miércoles se conoció que la señal de Buenos Aires decidió que este jueves, luego del partido de la Selección Argentina de fútbol, Wanda Nara y Vero Lozano, den el listado de nombres de los famosos que serán de la partida del reality culinario que se verán en Mendoza por la pantalla de El 9 Televida. Conocé todos los detalles del programa especial denominado: Se encienden las hornallas, en esta nota.

Hasta ahora sólo se conocieron algunos de los nombres que estaban en negociaciones con la producción del programa de cocina. Pero este miércoles la señal de Buenos Aires sorprendió a todos comunicando que serán las mismas Wanda Nara y Verónica Lozano quienes darán a conocer los nombres de los 24 participantes de Masterchef Celebrity, el jueves 4 de septiembre tras finalizar el partido de la Selección Argentina.

“Este jueves al término de Argentina-Venezuela ‘Se encienden las hornallas’ en Telefe”, comenzó anunciando Vero Lozano, en su ciclo de Telefe y sumó: “Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda Nara y vamos a estar anunciando los 24 participantes de la nueva temporada de Masterchef”.

“Estoy chocha, con Wanda estamos ahí viendo cómo lo vamos a hacer”, continuó Vero Lozano y agregó: “Siempre hay una revelación, alguien que canta, alguien que es gracioso, para la adolescencia y para la gente mayor”. Por último, la presentadora cerró: “Este jueves con Wanda te enteras de todo”.

Algo de la data que Nara y Lozano confirmarán este jueves en El 9 Televida al término de Amor a Cualquier Precio la dio a conocer Paula Varela en Intrusos. Se trata de quiénes serían las celebridades que enciendan las hornallas a partir del mes de octubre en lo que será una nueva temporada del reality de cocina, y una vez que haya finalizado La Voz Argentina.

El listado que la periodista de América dio al aire tenía los nombres de: Andy Chango, Agustín “Cachete” Sierra, Esteban Mirol, Momi Giardina, Evangelina Anderson, Emilia Attias, Luis Ventura, Maxi López, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, Valentina Cervantes, Eugenia Tobal, Marixa Balli, Pablito Lescano, Diego “Peque” Schwartzman, Claudio “Turco” Husaín, Alex Pelao, Sofi Martínez, Julia Calvo, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Emmanuel Horvilleur y Chino Leunis.

Sin embargo, todavía falta confirmar el último participante ya que habían sonado los nombres de La Tora Villar, Claudia Villafañe y Lizy Tagliani pero no pudieron firmar. Sin embargo, según Andrea Taboada, el canal estaría tentando a L-Gante.

No te pierdas este jueves a las 23.15, al término de Amor a Cualquier Precio, el programa especial con Wanda Nara y Vero Lozano en El 9 Televida.