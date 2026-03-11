Se encariñaron: Evangelina Anderson reveló el insólito plan de los participantes de MasterChef para seguir en contacto

A días de la gran final del reality de cocina, la modelo sorprendió al contar el proyecto que organiza con sus compañeros fuera de las cámaras.

El clima en las cocinas más famosas del país traspasó la pantalla de MasterChef Celebrity y de El 9 Televida. Tras meses de intensa competencia, Evangelina Anderson confirmó que el grupo de participantes logró forjar un vínculo que superó las hornallas. La modelo reveló que ya organizaron un viaje de vacaciones juntos para celebrar el fin del ciclo, un plan que demuestra la excelente química que mantuvieron a pesar de las exigencias del jurado.

A partir de estas declaraciones, el “backstage” del grupo de WhatsApp se convirtió en el centro de atención mediática. Evangelina relató con entusiasmo que la mayoría de sus colegas aceptaron sumarse a esta escapada grupal, aunque no todos lograron mantenerse dentro del círculo íntimo de confianza.

“A Esteban Mirol lo sacaron del grupo”, confesó la actriz entre risas, mientras aseguró que figuras como Claudia Villafañe ya quedaron confirmadas para el encuentro, a diferencia de Yanina Latorre, quien no formó parte del convite original.

Sin embargo, no todo fue alegría para la modelo, quien debió lidiar con las repercusiones de su vínculo con Ian Lucas. Ante la insistencia del cronista, la rubia se mostró tajante y desmintió una vez más haber tenido un romance con su excompañero de cocina. “Yo fui muy sincera, no mentí y nunca tuve una relación con él”, sentenció para intentar frenar las versiones que sugirieron un “flechazo” mutuo. Anderson prefirió no ver las declaraciones del padre del joven y eligió concentrarse en su presente laboral.

Mientras la final de MasterChef se acerca a su cierre, Evangelina espera que el escándalo con Ian quede finalmente en el olvido para poder disfrutar de su merecido descanso con el resto de los cocineros.

El destino del viaje se mantuvo como un misterio, pero quedó claro que el programa dejó amistades y también algunas grietas que dieron que hablar mucho después del último plato servido.