Se devela el misterio de la decisión de Oylum en La Traición

Se revela el misterio que rodea la huida de Oylum de Güzide en el aeropuerto y su partida con Behram. Este jueves se devela ese misterio en La Traición.

Manipulada y sin capacidad de decidir en libertad, el porqué de la decisión final de Oylum queda al descubierto en La Traición. En el episodio que se verá este jueves en El 9 Televida se empieza a comprender el detrás que la empuja a decidir así. Mirá lo que se viene.

La llegada de última hora de las familias a la ceremonia nupcial crea caos. Behram y Güzide esperan con ansias la decisión de Oylum. Las revelaciones de Oylum sorprenden a ambas partes. La chica no se muestra feliz, sino angustiada.

Así este jueves en el episodio que se emitirá en El 9 Televida se revela el misterio que rodea la huida de Oylum del aeropuerto y su partida con Behram.

Lo que sucede. Cuando Oylum estaba en el aeropuerto, un hombre de confianza de Behram fue a la casa de Tolga con una pistola y en una videollamada le mostró que podía matarlo.Luego de esa amenaza, la chica lo único que pudo hacer fue ceder ante la violencia y la manipulación de Behram.

Sin embargo, mantener su decisión no será fácil. Güzide, obligada a cooperar con Tarık por el bien de su hija, está descontenta con la situación. La situación de Tarık, que lo deja dependiente de la ayuda de Güzide, complica aún más las cosas. ¿Podrá Güzide actuar con conciencia hacia Tarık, quien la ha hecho sufrir tanto?

