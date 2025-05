Se confirmó que Wanda Nara no conducirá Masterchef Famosos, ¿quién la reemplaza?

Algunos se atreven a decir que hay reemplazo, pero no confirmación oficial. El casting está hecho, las cocinas listas y los jurados también. ¿Qué pasará con Masterchef Famosos?

Ya lo había anticipado Alejandro Ripoll, el director de Gran Hermano, cuando visitó un programa de espectáculos hace unos días. Este jueves, se terminó de confirmar que la marca de las tres pelotas decidió bajar a Wanda Nara de la conducción de Masterchef edición Famosos que se viene en la segunda mitad del 2025. Conocé quién será su reemplazo.

Al parecer toda la exposición mediática que está teniendo Wanda Nara con sus peleas contra Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez le habría jugado en contra a la hora de ser elegida como la conductora de Masterchef. Ante la imposibilidad de que las marcas quisieran pautar con la empresaria como conductora, Telefé habría definido un reemplazo para que conduzca el reality de cocina.

Fue la panelista Angie Balbiani de Puro Show quien dijo que Wanda quedaría fuera del programa y sostuvo que la decisión estaría relacionada a temas comerciales. Lo que no dijo es si se trata de un pedido de dinero por parte de la mediática para ser parte o si los auspiciantes no estarían dispuestos a participar con la imagen de la ex de Icardi.

“Telefé decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz, en caso de que no funcione La Voz va MasterChef y la conducción la va a hacer Santiago del Moro”, afirmó la periodista.

a panelista agregó que se dice que “habían contratado a una mujer madre de familia viajada, ahora su perfil cambió mucho. No sé si está fuera de Telefé, a lo mejor le dan otra cosa, lo que sí sé es que va a ser Santiago del Moro quién lo conduzca”.

Por lo pronto, lo seguro es que al término de Gran Hermano, llega La Voz a la pantalla de Canal 9 Televida. Conductor ya definido y el jurado también. ¿Habrá algún mendocino o mendocina como participante? Para saberlo, quedate frente al canal más visto del interior de Argentina.