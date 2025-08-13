¿Se cayó WhatsApp?: por qué muchos usuarios no pudieron abrir o enviar mensajes 

La popular aplicación de mensajería sufrió este miércoles una interrupción global que afectó tanto a la versión web como a la app móvil. Usuarios reportaron problemas para enviar y recibir mensajes, mientras que se convirtió en tendencia en redes sociales.

La popular plataforma de mensajería WhatsApp registró este miércoles una caída masiva que afectó a usuarios de todo el mundo, generando inconvenientes para enviar y recibir mensajes, tanto en la versión web como en la aplicación móvil.

Según datos del sitio especializado Downdetector, el pico de reportes comenzó alrededor de las 14 (hora de Argentina), alcanzando su punto máximo a la siesta. La mayoría de los problemas se concentraron en WhatsApp Web, con un 87% de los reclamos, mientras que la aplicación móvil representó el 11% y la conexión con servidores un 2%.

La interrupción del servicio provocó una ola de comentarios y quejas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), donde el hashtag #WhatsAppDown se convirtió en tendencia global. Usuarios compartieron sus experiencias, denunciando retrasos en los mensajes y problemas para acceder a grupos.

Pasadas las 18.30, el servicio se restableció, aunque Meta, empresa propietaria de WhatsApp, aún no emitió un comunicado oficial sobre las causas de la falla.