Se caen las caretas en Pasión Prohibida: Doğan al horno…

Doğan admite la verdadera relación que tiene con Julia tras haber engañado a Yildiz y Ender. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela de las tardes de El 9 Televida.

Doğan siempre presentó a Julia como su amiga. Pero como las mentiras tienen patas cortas, la verdad asoma y con ella caen caretas en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida. Mirá lo que va a pasar.

Doğan ha presentado a Julia como una gran amiga de toda la vida. Incluso llevó a Yildiz a cenar con ella, tratando de disolver cualquier malentendido y resolver las tensiones.

A pesar de las apariencias, Doğan ha admitido en una conversación con un amigo cercano que la realidad es muy diferente. Julia no es simplemente una amiga; en realidad, es su amante.

Julia fue el primer amor del empresario, y desde entonces, su relación ha continuado en secreto. Así, Doğan ha engañado a Yildiz y a Ender.

Sin embargo, la verdad ha salido a la luz, dejando a todos en shock y desmantelando su imagen de hombre de una sola mujer.

Previo a esto, hay que destacar que la exmujer de Doğan no se rinde a la primera, a Yildiz se le ha ocurrido juntar a Julia y a Engin para quitarse a la mujer de encima.

A ojos de Doğan, Julia es una persona sin problemas, poco conflictiva, que le apoya incondicionalmente en todo. En principio, su papel había sido creíble, pero Yildiz nunca confió en ella, y qué razón tenía.

¿Qué sucederá de ahora en adelante entre el empresario y las tres mujeres? Para saberlo, no te pierdas ninguno de los episodios de Yasak Elma que se vienen en El 9 Televida.