¿Se baja del Mundial? El sorpresivo posteo de Ian Lucas tras ganar el Martín Fierro 2026: “Desaparezco de la tele”

El ganador de Master Chef lanzó un comunicado que dejó a todos sin palabras.

La interna menos pensada estalló en las últimas horas y amenaza con generar una baja de peso para la megacobertura del Mundial 2026. El mega influencer y youtuber Ian Lucas, quien viene de consagrarse el pasado lunes al ganar su primera estatuilla en los Premios Martín Fierro 2026, sacudió el panorama televisivo con un explosivo y sorpresivo descargo en sus redes sociales, dejando entrever un profundo malestar con las autoridades de Telefe.

La noticia impacta de lleno en la pantalla de El 9 Televida, ya que el joven creador de contenido estaba formalmente confirmado para coconducir junto a Marley el clásico ciclo Por el Mundo durante la cita mundialista que comenzará en pocas semanas.

El descargo que encendió las alarmas: “Vuelvo a mi mundo”

Este miércoles, Ian Lucas utilizó sus historias de Instagram para lanzar un fuerte mensaje que no tardó en volverse viral. El influencer compartió las métricas de los videos oficiales de la premiación y tiró un dardo directo: “Fuimos los posteos con más visitas de los Martín Fierro. Esto no es un detalle menor para mí y lo que son ustedes”.

Sin embargo, lo que parecía un festejo decantó en una drástica e inesperada decisión: “Seguramente por un tiempo desaparezco de la tele y vuelvo a mi mundo donde me valoran muchísimo. ¡Les quería agradecer, los amo!”. La tajante frase instaló la incertidumbre total sobre su futuro inmediato en la pantalla chica.

Los motivos del escándalo: ninguneo, discusiones y furia en el Hilton

Rápidamente, los programas de espectáculos se hicieron eco del escándalo y revelaron la trastienda de la furia del youtuber durante la gala. En Intrusos, la panelista Paula Varela dio detalles exclusivos de lo que sucedió en el Hotel Hilton: “Lo que dicen es que en la alfombra roja no le hacen notas a Ian, por lo que llega caliente a su mesa por algunas circunstancias”.

Pero el desprecio en la transmisión oficial no habría sido el único desencadenante. Según explicaron, el quiebre total se dio por el rol secundario que le asignaron en las promociones del torneo global. “Al final de la alfombra roja ven a Lucas, su representante, discutiendo acaloradamente con alguien importante del canal. Otra de las cosas que lo habrían molestado es que en el lanzamiento de todo lo que van a hacer para el mundial, Ian está como muy ahí atrás”, sumó Varela.

Debido a estos reiterados desplantes hacia su figura y al enorme arrastre digital que posee, el entorno del influencer asegura que la relación está completamente rota. Ian Lucas se encuentra actualmente analizando seriamente bajarse del programa con Marley y bajarse del avión rumbo al Mundial, prefiriendo refugiarse en sus plataformas independientes donde su comunidad le hace sentir el verdadero peso de su éxito.