Se armó la placa de repechaje en Gran Hermano: ¿Quiénes buscan revancha y cuántos lugares hay para volver?

La votación del público ya comenzó y el veredicto se conocerá en la esperada gala de este miércoles 20 de mayo por El 9 Televida.

La carrera por el regreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada se puso en marcha de manera oficial. Tras una gala de eliminación al rojo vivo el pasado domingo, Santiago del Moro reunió a los expulsados y eliminados de la actual temporada frente a los sobres que definirían su destino. La votación del público ya comenzó y el veredicto se conocerá en la esperada gala de este miércoles 20 de mayo por El 9 Televida.

Entre campañas improvisadas, declaraciones picantes, emotivas justificaciones y dos bajas inesperadas por problemas de salud, la placa de repechaje quedó conformada por 16 postulantes que sueñan con cruzar nuevamente la puerta giratoria.

El “Sí” rotundo de los exjugadores: los que quieren revancha

La gran mayoría de los eliminados aceptaron el desafío de someterse al voto positivo de la gente para volver al reality de Telefe:

Los primeros en anotarse: Tomy Riguera dio el sí bromeando sobre su polémica salida como “planta” ( “La primera plantita histórica. Hay que cambiar la imagen” ), seguido por Nick Sicaro (quien ya inició campaña con el torso pintado), Nazareno Pompei y Franco Poggio , quien entró con los tapones de punta ( “Viéndolo desde afuera, me chupan todos un huevo” ).

Deseos de jugar: Martín Rodríguez , Carlota Bigliani , Jenny Mavinga y Lola Tomaszeuski (quien confesó extrañar a alguien adentro) también dieron el visto bueno.

Regresos muy recientes y polémicos: Lolo Poggio y Grecia Colmenares (eliminadas la semana pasada) buscarán volver rápido, al igual que Danelik Galazán , quien a minutos de quedar afuera en el mano a mano contra Eduardo ya se anotó en la lista.

Los de alto perfil: Kennys Palacios prometió entrar “más picante y peleador” , mientras que Brian Sarmiento aseguró: “Amo este juego, necesito estar ahí” . Por su parte, Yisela “Yipio” Pintos confirmó que solucionó los problemas personales que la alejaron y va por su revancha.

Vueltas pesadas: Tras su controvertida expulsión, Carmiña Masi agradeció al público que pidió por ella. El plato fuerte lo dio Jessica “La Maciel”, una de las jugadoras más fuertes que se había ido por voluntad propia: “Para ganarle a la maldad y a la injusticia, quiero entrar a comerme esa casa”.

Las dos grandes ausencias por salud

No todos formarán parte de la placa. Dos de las participantes más queridas decidieron dar un paso al costado priorizando su bienestar físico:

Daniela De Lucía: Rechazó la propuesta debido a la necesidad de realizarse estudios médicos postergados por el aislamiento. “La salud está primero. Me duele el alma, pero a veces hay que decir no para seguir” , expresó conmovida.

Sol Abraham: Se convirtió en la segunda exjugadora en bajarse formalmente de esta instancia de repechaje.

Recordá que este lunes y martes Gran Hermano no emite, vuelve a la programación habitual el miércoles.